Participante de ‘Yo me llamo’ habla sobre las disculpas de Amparo Grisales: “Para la comunidad es importante escuchar eso”

Sigue dando de qué hablar el aparente caso de transfobia que protagonizó Amparo Grisales contra una mujer trans que se presentó en ‘Yo me llamo’ imitando a Britney Spears.

La noche del lunes 8, la diva pidió disculpas en plena emisión del programa y afirmó que muchos de sus amigos y amigas hacen parte de la comunidad LGBTIQ+, por lo que pidió perdón a quienes en algún momento ofendió con determinados gestos o declaraciones que pudo mencionar. Incluso, tanto ella como sus compañeros César Escola y Yeison Jiménez, invitaron a la participante que se vio involucrada para que estuviera presente en una de las galas de la competencia.

“En este mismo programa me he declarado consentidora, defensora y admiradora de la comunidad LGTBIQ+ y por supuesto, lo sigo siendo, por eso me ha dolido tanto este malentendido, pues muchos de mis mejores amigos y amigas pertenecen a esta comunidad y jamás quisiera ofenderlos”, expresó la Grisales ante las cámaras del programa más visto de las noches en Colombia.

Desde aquel gesto, en las redes sociales se ha generado debate con posturas a favor y en contra de lo dicho por Grisales y sus compañeros jurados, y una de las voces más esperadas era la de Nathalia Sierra, la misma imitadora que fue señalada por Grisales con una lupa en su zona genital.

La mujer trans rompió su silencio y habló en el programa ‘Día a día’ sobre lo ocurrido en ‘Yo me llamo’ y las disculpas que pidió la actriz colombiana, destacando que las palabras de Amparo fueron muy importantes, no solo para ella, sino para la comunidad en general.

“(…) Me pareció muy lindo, siento que para la comunidad es importante escuchar eso. Hay mucho resentimiento y muchas cosas, entonces yo pienso que la mejor manera es pedir disculpas”, manifestó la artista y hasta dijo que fue una manera “muy bonita” de mostrar arrepentimiento. De igual manera, afirmó estar en desacuerdo con las burlas y el matoneo que se ha generado en redes sociales contra la actriz nacida en Manizales.

“Amparito, la admiro mucho. Además, es una persona que ha querido y respetado mucho a la comunidad -LGBTI. Se equivocó y pidió disculpas. Amparito, te adoro (…) la manera en que la atacaron no me pareció, porque odio con odio no va y creo que todo tiene un límite” agregando que, si bien aceptó y apoyó los cuestionamientos hechos en un principio contra Grisales, estos traspasaron el limite del matoneo.

Adicionalmente, y en diálogo con Noticias Caracol, expresó que aunque sí se sintió incómoda cuando la jurado hizo referencia a que la participante “era un hombre”, fue un hecho que no trascendió y que, por el contrario, fue un momento donde Amparo no supo expresarse. “Ella nunca ha sido así y menos con una persona de este género”, puntualizó.

Por otro lado, Nathalia habló sobre su imitación de la ‘princesa de pop’ y la invitación que tiene al concurso este viernes para mostrar no solo sus dotes de cantante, sino también de bailarina. En medio de la charla con el magazín matutino, reveló que la deslumbró desde muy niña la manera en que a estadounidense de desenvolvía en los escenarios; “el show era maravilloso, yo decía que quería eso para mi vida”, subrayó Sierra.

Finalmente, la artista oriunda de la tierra del vallenato, confirmó su asistencia a la jornada de audiciones de este viernes 12, resaltando que protagonizará un show “para que empecemos el programa con las energías arriba”.

