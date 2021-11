Diputado Ferley Sierra se sale de sus cabales debido a investigación en la Procuraduría por decirle incompetente al contralor departamental

A través de un video publicado en sus redes sociales, el diputado de Santander Ferley Sierra denunció una presunta persecución por parte de los entes de control departamentales en su contra.

Fuera de sus cabales y lleno de ira, el funcionario aseguró que la Procuraduría buscará que cumpla tres sanciones con el fin de sacarlo de la Asamblea Departamental. De acuerdo con la denuncia del diputado, el ente de control lo investiga por haber tratado de “incompetente” al contralor departamental.

“Esto es una persecución política contra los que nos atrevemos a enfrentar a la corrupción que existe en este departamento y en este país. Es inaudito que desde el día mismo de la posesión, desde el año pasado estamos haciendo denuncias tremendas por corrupción, se están robando la plata de los santandereanos a cántaros, a manos llenas y estas entidades no hacen nada”, dijo Sierra.

En su video recordó que desde mayo radicó una denuncia ante la Procuraduría regional contra la secretaria de la Mujer por presunta corrupción. Según el funcionario, habría participado en la falsificación de documentos para entregar un contrato por más de 500 millones de pesos a un contratista puntual.

“No han hecho absolutamente nada, no han movido un solo dedo. Pero a mí, por denunciar, sí me están investigando y sí me van a sancionar y esto es lo que vine a hacer a la Procuraduría, a recibir la noticia de que a mí si me quieren joder”, dijo el diputado Ferley.