Robaron a Pedro Antonio Zape, exarquero de la Selección Colombia, en Puerto Tejada, Cauca

El exportero colombiano Pedro Antonio Zape habla durante una entrevista con Efe el 10 de junio de 2021 en Puerto Tejada (Colombia). EFE/Ernesto Guzman Jr.

El histórico portero de la Selección Colombia, Pedro Antonio Zape, fue víctima de robo mientras compartía junto a algunos compañeros cerca a la casa de su suegra, en el municipio de Puerto Tejada, Cauca.

Según relató el exportero, quien militó en el Deportivo Cali y en el América de Cali, dos sujetos se acercaron en una motocicleta, lo intimidaron con un arma de fuego y lo golpearon por robarle las pertenencias. “Me quedé mirándolos, la reacción de uno ante una amenaza de estas es estar tranquilo y evitar que el tipo disparare, me tiró al suelo y se llevó el canguro”, afirmó en entrevista con el programa radial ‘Fútbol sin tapujos’.

Liliana Zape, hija del mítico guardameta, aseguró a ‘El País’ de Cali que su padre sufrió algunas contusiones; sin embargo, envió un parte de tranquilidad precisando que no sufrió mayores heridas y que avanza en su proceso de recuperación. “Mi papá, el sábado en la noche, estaba en el andén de la casa hablando con dos amigos, cuando llegaron unos muchachos en una moto y le robaron el celular, la billetera y unos medicamentos”.

Por el momento, Pedro Antonio aseguró que impondrá “la demanda de la cédula, la licencia la libreta y esas cosas...”, objetos que le fueron hurtados en aquel momento.

ZAPE, UNO DE LOS ‘PESOS PESADOS’ DE LA SELECCIÓN COLOMBIA:

Un 3 de junio de 1949 nació Pedro Antonio Zape Jordán, considerado por muchos como uno de los mejores porteros colombianos de la historia. Fueron 47 partidos, entre 1972 y 1985, en los que el oriundo de Puerto Tejada defendió la camiseta de la ‘Tricolor’. Ello sin sumarle los 465 compromisos que jugó con el Cali, del cual es uno de sus máximos ídolos y con el cual conquistó tres estrellas: 1969, 1970 y 1974;

En los registros también están dos temporadas con el rival de patio, el América, donde, al mando del técnico, Gabriel Ochoa Uribe, bordó dos títulos de liga en el escudo ‘Escarlata’: 1985 y 1986; y tres subcampeonatos de Copa Libertadores.

Uno de los momentos más recordados de Zape con Colombia fue en la edición número 30 de la Copa América disputada en 1975, que hasta entonces se llamaba Campeonato Sudamericano. A la ‘Tricolor’ le correspondió el Grupo C junto a Ecuador y Paraguay. Ganó todos sus partidos y pasó directamente a las semifinales con Uruguay. El partido de ida fue en Bogotá y la tricolor ganó por 3-0. En Montevideo perdió por un gol y la diferencia a favor la puso en la final contra Perú.

En el encuentro decisivo, si cada selección ganaba un partido, habría un tercer juego de desempate en una ciudad neutral. Un formato que solo se usó en las versiones de 1975, 1979 y 1983. Zape no olvidó la plantilla con la que contaban ese entonces los ‘Incas’, que se consagraron por la mínima diferencia en Caracas, Venezuela.

“Era un elenco impresionante. Tenía jugadores en Europa y nosotros todavía no teníamos experiencia en el mercado europeo. Entonces perdimos 1-0. Un gol del ‘Cholo’ Sotil que me pica casi en la linea de las cinco con cincuenta y se me sube un poco el balón”, recordó.

**Con información de EFE

