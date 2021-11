Paridad de género en las elecciones de Congreo de 2022 está en duda, según la Misión de Observación Electoral

En caso de que la Corte no realice el fallo en las próximas dos semanas, varios de los planteamientos hechos en el Nuevo Código Electoral no se harían efectivos. REUTERS/Luisa González

Se acerca el año 2022, y con él, la época de elecciones. En horas recientes, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), lanzó una alerta respecto a las dudas que existen respecto al avance de la paridad de género de las listas, es decir, el equilibrio entre la participación de hombres y mujeres en ellas. De acuerdo con lo que explicó, las razones recaen en que todavía no hay un concepto claro respecto a la equidad, aún y cuando está planteada en el Nuevo Código Electoral.

“Esto tiene que ser previamente conocido, uno tiene que entender que la conformación de las listas son procesos de negociación política, que no se hace un día o dos horas antes de la inscripción de las listas”, manifestó la directiva del MOE que, además, hizo énfasis en la incertidumbre que rodea el panorama respecto a las ‘reglas del juego’ de los comicios del otro año.

A tan solo cinco días de la fecha programada para las inscripciones de candidatos, 13 de noviembre, comentó Barrios, los partidos no tienen clara la forma en la que deben conformar sus listas. Según la vocería de la MOE, esto se debe al retraso de la Corte Constitucional para emitir el fallo que define el Nuevo Código Electoral que entraría a regir para las elecciones del Congreso y de la presidencia del país.

El 13 de noviembre, como se mencionó anteriormente, comienza, a lo largo del mes siguiente, la inscripción de candidatos al Senado y las 32 cámaras departamentales más Bogotá, al parecer, ahora, sin paridad.

“De no avanzarse en ese sentido, mantendremos un 30%, que claramente no es una política que favorezca la participación de la mujer (...) es muy importante que la Corte Constitucional a la mayor brevedad posible señale cuáles son las reglas que van a estar vigentes o si nos vamos con las reglas actuales”, agregó Alejandra Barrios que recordó que lo que se propone es que sean 50% mujeres y 50% hombres.

Además de la paridad de género, otros aspectos se verían afectados por el retraso de la ejecución del fallo de la Corte, según explicó la MOE, por ejemplo, aumentar una hora más los tiempos de votación. Alfonso Portera, exregistrador para asuntos electorales, en testimonios recopilados por el noticiero del Canal RCN, aseguró que si ese organismo no declara exequible esta ley pronto, se seguirá deteriorando el objetivo final.

“Para la época del 2011 se hablaba del 30 %, la Sala de Consulta Civil, para la época, dijo que debería aplicarse de manera inmediata y se tuvo que hacer un ajuste a todas las listas”, señaló el exregistrador que, además, resaltó que el Código Electoral ya tiene ponencia.

Información destacada por el informativo de RCN explica que, por ejemplo, en octubre pasado se venció el plazo para poner en marcha las nuevas condiciones para evitar el trasteo de votos, así mismo, para evitar el fraude electoral. El código pretende ampliar la diversidad respecto a quienes serían los jurados, la idea es que no solo estén conformados por docentes, delegados o empresas de partidos sino, por el contrario, ciudadano del común.

El diario El Nuevo Siglo recalcó que fue desde el pasado mes de abril en el que comenzaron a presentarse problemas en el avance del estudio de la reforma al Código Electoral, luego de que se ejecutaran tres recusaciones contra la procuradora general, Margarita Cabello. En caso de que no se emita el fallo en las siguientes dos semanas, se prevé que gran parte de las nuevas disposiciones que se planteaban no se alcancen a aplicar en los comicios legislativos de marzo y, de hecho, otras no se alcanzarían a poner en práctica para las elecciones presidenciales de mayo del 2022.





