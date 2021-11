La accidentada y costosa llegada de Epa Colombia a Cartagena

Epa Colombia y La Jessu

Daneidy Barrera Rojas, quien es conocida como Epa Colombia, viajó este fin de semana a Cartagena para reunirse con su amiga La Jessu, quien lleva varias semanas en la ciudad caribeña. Pero el primer momento de la influenciadora bogotana no fue del todo agradable debido a un accidente.

La Jessu es una influenciadora que tiene una amistad desde hace bastante tiempo con Epa Colombia. Según dijo a través de sus redes sociales, había planeado un viaje a La Heroica durante cuatro días y ya está cerca a cumplir el mes, debido al ambiente que la ha recibido en la ciudad caribeña.

Este fin de semana, la empresaria de keratinas viajó para acompañarla, pero su llegada a la ciudad estuvo muy cerca de las polémicas y situaciones que se le presentan. Así lo dejó ver a través de sus historia de Instagram, el incómodo momento que protagonizaron las dos creadoras de contenido.

En el video que fue grabado por un tercero, Barrera Rojas afirma “amiga, se estrelló la Jessu”. En la escena aparece Epa, mientras al lado la influenciadora conversa con un hombre, quien sería el conductor del vehículo que resultó golpeado.

La Jessu se muestra molesta y se niega a solucionar porque afirma que el choque no produjo ningún daño evidente a la otra camioneta. Sin embargo, el hombre se negaba a dejar las cosas como estaban y exigía un pago en compensación.

Una tercera persona incluso las apoyaba al decir que la camioneta, que habría sido chocada en el frente, no tenía nada. Al parecer, el accidente de tránsito ocurrió cuando fueron a recoger a Daneidy Barrera en el aeropuerto tras su llegada.

“Amiga que no se ataque, ya le dije que yo le pago el arreglo”, decía Epa Colombia para tratar de calmar a su compañera, quien se negaba a llegar a un acuerdo. El tercer hombre propuso, ante la falta de un arreglo, que llamaran a la Policía.

La Jessu aceptó y el conductor afectado le dijo: “¿Sabe cuánto dura esa mier...?” y ella se quedó callada negando con la cabeza. Epa intervino, con desespero y le gritó al conductor afectado, “por eso, entonces cuánto es”.

“Dame los 150″, le respondió el hombre y Epa, que ya tenía el dinero listo en sus manos, lo entregó y se fue rápidamente con su amiga, quien aún rechazaba haber entregado la plata por el leve accidente que habría provocado.

Luego, la empresaria de keratinas aseguró que su amiga “se puso nerviosa, se estrelló y tocó pagar”, pero ella negó. “No es que yo me ataque, es que no es la primera vez que me estrello en la vida, cómo no me voy a ofender”, agregó.

“Amiga, tú sabes que todo en Cartagena sale caro”, agregó Epa para calmar los ánimos de su amiga y luego mostró que tuvo que tomar el volante porque La Jessu estaba estresada para conducir. Sin embargo siguió su paseo, luego fueron de fiesta y pasearon en el vehículo en la madrugada, mientras escuchaban música y cantaban.

Epa Colombia ha protagonizado varios escándalos y se encuentra condenada por haber protagonizado actos de vandalismo en una estación de Transmilenio del sur de Bogotá. Aunque afirma que desde ese momento decidió cambiar para emprender con su negocio de keratinas y tratamientos capilares que cada vez parece crecer más.

Sin embargo, en los últimos días se conoció que un empleado suyo la denunció por presunto secuestro y la Fiscalía General de la Nación ya adelanta la investigación para determinar si los hechos que narró el afectado fueron ciertos, lo que podría envolver a la creadora de contenido en un nuevo lío judicial.

SEGUIR LEYENDO: