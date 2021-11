Fiscalía investiga a Epa Colombia por presunto secuestro: “si sale de acá, tengo las esquinas llenas de bandidos”

Epa Colombia genera controversia por lanzar billetes desde el aire / Tomado de Instagram

Este sábado 6 de noviembre, la revista Semana reveló que la influenciadora y empresaria de keratinas Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, enfrenta una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presunto secuestro.

Así se lo hizo saber a la publicación Carlos Toro, quien era el director comercial de compañía de productos capilares que fundó y administra la también investigada por causar destrozos a la estación Molinos de TransMilenio, en noviembre de 2019.

Toro asegura que el pasado 15 de julio estaba en el centro de keratinas de Epa Colombia, en el barrio Bochica, de la localidad Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá, cuando Barrera lo llamó y le pidió explicaciones por la contadora Jenny Saldarriaga, a quien en semanas anteriores Daneidy acusó de haberle robado $1,800 millones de pesos.

El denunciante contó que estaba acompañado de la mamá de Epa Colombia y que horas después la joven llegó junto a sus escoltas para conocer dónde estaba Saldarriaga, quien supuestamente vendría de Medellín a Bogotá para entablar conversaciones sobre lo sucedido con la empresaria.

Toro asegura que necesitaba salir en ese momento porque viajaría en avión hasta la capital de Antioquia para visitar a sus hijos y que, supuestamente, el equipo de seguridad de Epa Colombia no lo dejó salir del predio.

Asegura que le preguntó a la mamá de la joven que por qué la mujer daba esas órdenes y, dice Semana, a la progenitora de la empresaria le dio pena y no supo responder. Minutos después, la influenciadora le advirtió a Toro que si la contadora implicada no llegaba, él no podía salir de la habitación en la que, aparentemente, se encontraba “secuestrado”.

“Hasta que ella no venga usted no se va”, le habría dicho Epa Colombia a su empleado.

El medio asegura que mientras eso pasaba, la contadora Saldarriaga estaría buscando la forma de viajar desde Medellín hasta la capital colombiana para darle la cara a Epa Colombia y que dejaran en paz a Toro. En ese momento, revela la denuncia que Semana asegura tener en exclusiva, Daneidy le habría dicho a su colaborador:

“No se preocupe, solo lo estamos cuidando mientras llega Jenny, ¿o es que no va a venir? (...) de acá no puede salir, porque, si sale de acá, tengo las esquinas llenas de bandidos esperando una llamada mía”, habría expresado la emprendedora de keratinas a Carlos Toro.

Dice el hombre denunciante que Epa Colombia no solo habría sido respaldada por sus guardas de seguridad, sino que otros de los empleados que estaban el día de los hechos en el centro de keratinas se habrían aliado para que nadie se percatara de lo sucedido.

Finalmente, y cuatro horas después de que Toro habría estado a la merced de Epa Colombia, llegó la contadora por la que no lo dejaban salir y habrían tenido un cruce de palabras donde se argumentaban supuestos líos fiscales. Además, revela Semana, Daneidy habría amenazado a la empresa de Jenny Saldarriaga de hacerlos quedar mal ante la opinión pública.

“Coaccionándolos a que realizaran dichas conductas, las cuales van en contravía de la norma, y a su vez dándoles a entender que si no cooperaban con sus peticiones se verían inmersos en algún tipo de problema a nivel mediático valiéndose de su poder para destruir el buen nombre de la empresa de los contadores y de todos sus integrantes”, dice el documento en poder de Semana.

Luego de esos sucesos, Carlos Toro habría quedado en libertad y después llevó la denuncia ante los estrados de la Fiscalía, que actualmente la investiga por el presunto secuestro y otros supuestos delitos que habría mencionado el hombre en su revelación al medio citado. Por ahora, Epa Colombia no se ha pronunciado al respecto.

