El testimonio de la hija de Pastor López tras ser abusada sexualmente cuando tenía 16 años: “Venía de vacaciones a Colombia”

Pocos saben que el cantautor venezolano Pastor López tuvo hijos, pero quienes sí tienen presente ese dato, sabrán que uno de ellos es Yaykely López, una de las dos descendientes que dejó el famoso intérprete que es recordado en cada diciembre tanto en Colombia como en el vecino país.

Precisamente, Yaykely trata de seguir el legado de su padre y actualmente es cantante de música tropical; además de eso, cuenta con más de 22 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte con frecuencia novedades musicales y fotos suyas, recibiendo decenas de comentarios admirándola tanto a ella como a su padre.

Sin embargo, y pese a su trayectoria, pocos conocen el que quizás fue uno de los hechos más trágicos que le ocurrieron a la artista a lo largo de su vida, pues a sus 16 años fue abusada sexualmente. 14 años después, la mujer tiene la valentía para contar su relato y lo hizo en entrevista con ‘La Red’ del canal Caracol. En aquel tiempo vivía con su papá en Venezuela, y decidió viajar a disfrutar de unas vacaciones en casa de su madre, quien vivía en Colombia.

“Yo venía de paseo (…) y salí al centro; lo único de lo que me acuerdo es que me tocaron el hombro y me pidieron la hora. Ya cuando reacciono han pasado 24 horas, estaba como en un potrero y nada, habían sido desafortunadamente tres hombres los que abusaron de mi”, narró López a aquel magazín de entretenimiento, mencionando además que fue justamente Pastor quien realizó todo el trámite legal con la Fiscalía. Pese a las diligencias realizadas y a la gravedad del caso, la entidad no ha emitido una respuesta contundente contra los responsables del hecho.

“Hasta el momento no sé ni quiero saber qué ha pasado o qué pasó con esas personas, no me interesa”, expresó la mujer. Continuando con su relato, rememoró que después de aquel hecho entró en crisis, incluso pensó en acabar con su vida.

“(…) En ese momento yo sentía que la vida se me acababa, no tenía ganas de vivir, no tenía ganas de nada; nada me motivaba ni me emocionaba (…) Yo intenté suicidarme dos veces”, mencionó. Fue en ese entonces cuando su mamá decidió enviarla a Nueva York para intentar empezar una nueva vida, lo cual, según la misma Yaykely, le ha costado mucho, pues no es nada fácil dejar atrás el desgarrador hecho que partió su vida en dos Incluso tuvo muchas dificultades a la hora de conseguir pareja.

“Fue muy duro la primera vez, porque cuando lo iba a intentar, no falta el recuerdo y el miedo aún, ahorita me afecta un poquito el hecho de jugar con mi pareja, que me agarre las manos o que me agarre contra la pared y quiera jugar (…) hay cosas que uno nunca va a superar” y hasta confesó que en algún momento sintió odio hacia los hombres y llegó a pensar que nunca en su vida volvería a gustarle alguien del sexo opuesto.

Finalmente, resaltó que quiere continuar con el gran legado que dejó su papá y que esa es su gran motivación para seguir creciendo no solo como artista sino como persona. “Si Dios me dio un talento, es por algo, ¿no? Y si sigo aquí, dando lora, es porque creo y quiero llegar muy lejos con la música al lado de mis dos viejitas, mi mamá y mi abuela (…) quiero llenar estadios y ganarme un Grammy”, puntualizó la mujer en medio de sonrisas.

