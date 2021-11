Egan Bernal desmiente líos con Yates, habla de su calendario 2022 y esquiva preguntas sobre su novia

EFE/Manuel Bruque/Archivo

Sostiene una buena relación con Adam Yates, no considera abandonar al Team Ineos Grenadiers para la temporada 2022 y afirma estar bien emocionalmente, pese a la especulaciones sobre su ruptura amorosa con Mafe Motas. Egan Bernal se refirió a algunos temas controvertidos que han dado de qué hablar en el cierre de la temporada ciclística de este año.

Tras su segundo lugar en el Critérium de Dubái organizado por el Giro de Italia, en el que solo lo superó el eslovaco Peter Sagan, el Joven Maravilla de Zipaquirá conversó con algunos medios de comunicación, y, en primer lugar, desmintió que hubiese tenido inconvenientes con Yates en la pasada Vuelta a España.

En la prensa europea surgió el rumor de que durante la ronda ibérica, Bernal no estuvo conforme con compartir el liderato con el británico. Pues bien, enfático, a diario Marca le dijo:

“No. No, no, no. Pero es que no, de verdad. Con Yates me la llevé súper bien. Me parece una persona súper tranquila. Un ciclista con mucha clase. De verdad que me cayó súper bien. Creo que fue la primera carrera que hice con él y fue todo genial. No hay ningún problema, de verdad”

Durante la vuelta, de hecho, Egan afirmó en más de una ocasión que el acuerdo con Yates fue apoyar en cada etapa a quien mejores sensaciones tuviera. Al final el colombiano fue sexto, mientras que Adam cuarto. Entretanto, Richard Carapaz, otro de los colíderes, renunció dado el desgaste de la temporada: a esta competencia llegó luego de ganar el oro olímpico en Tokio.

En el Viejo Continente algunos medios de comunicación también se refirieron a unos supuestos acercamientos del pedalista cafetero al Israel Start-Up Nation, en el que destaca como líder uno de los siete ciclistas en pasar la historia al ganar las tres grandes vueltas de este deporte, Chris Froome.

“Nunca hablé con Israel. Obviamente se hablan muchas cosas, hay noticias. Pero quería entrar en ese juego de decir ‘no me voy’. Nunca pasó nada”, comentó el zipaquereño.

¿Correrá el Tour de Francia o el Giro de Italia?

Bernal también fue cuestionado en Marca sobre las apuestas para 2021, dado que de las carreras de tres semanas, solo le hace falta ganar la Vuelta a España. Él, sin embargo, dejó claro que su deseo es competir el Tour de Francia en la búsqueda de volver a llegar a los Campos Elíseos con el maillot amarillo.

“A mí me gustaría volver al Tour, pero aún no lo puedo confirmar al cien por cien. Tenemos que esperar un poquito más para saber los planes de todo. Mi idea es ir al Tour y no sé si al Giro. Si no es en 2022, volveré muy pronto al Giro porque es de las carreras que más me gustan”, comentó.

Bernal, el único latinoamericano en ganar un Tour de Francia, comentó que anímicamente está bien, contento con su temporada, pero al ser consultado por su vida personal, tras los rumores de una presunta infidelidad que detonó en el final de su relación con Mafe Motas, prefirió cambiar el tema.

Egan Bernal junto a su novia, María Fernanda Motas, y Yako. Foto: @eganbernal

“Estoy disfrutando mucho. Me encanta montar en bicicleta más allá de los resultados. Pienso que ya he hecho bastante para la edad que tengo. He dejado muchas cosas para mí país, para Colombia. Ahora lo que quiero es disfrutar, que lo estoy haciendo, pero quiero no perder esa buena vibra y las buenas energías que me trae montar en bicicleta”, anotó.

