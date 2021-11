Selección Colombia: Borja y Cantillo hablaron de la ausencia de Falcao y el regreso de James Rodríguez

Selección Colombia: Borja y Cantillo lamentaron la ausencia de Falcao y exaltaron el regreso de James Rodríguez / FCF

Los jugadores de la Selección Colombia ya ponen su mira de cara al difícil partido ante su similar de Brasil este jueves 11 de noviembre, y algunos jugadores ya expresan sus impresiones de lo que será una doble fecha de Eliminatorias decisiva para las aspiraciones de clasificar al mundial de Catar 2022. El delantero Miguel Ángel Borja y el volante Víctor Cantillo fueron los primeros en responder a la prensa y tocaron varios temas importantes para el equipo: lesión de Radamel Falcao y regreso de James Rodríguez.

Y es que en la mañana de este lunes Rayo Vallecano confirmó que el delantero colombiano Radamel Falcao García presenta una rotura en el muslo derecho que demandará al menos tres semanas de recuperación. Ante esto el jugador no podrá sumarse a la Selección Colombia para los partidos contra Brasil y Paraguay, válidos por las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022.

Así las cosas, Reinaldo Rueda tiene su primera baja para cerrar la ronda de clasificación al Mundial en 2021. El equipo español reportó que los exámenes al delantero arrojaron que presenta una “rotura en el aductor mayor del muslo derecho. El tiempo inicial estimado de baja es de tres a cuatro semanas”.

La Federación Colombiana de Fútbol ya fue informada y lo desafectó de la convocatoria que ya cuenta con algunos futbolistas en Brasil. “Nuestro cuerpo técnico le desea pronta recuperación a Radamel Falcao García, esperando que cuanto antes pueda regresar a las canchas”, indicaron por medio de un comunicado.

Cabe recordar que el máximo goleador histórico de la Selección Colombia jugó 12 minutos el pasado sábado en la derrota 2-1 frente a Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Tras ingresar al minuto 69′ del compromiso, marcó gol y poco después sintió molestias que lo obligaron a salir del terreno de juego.

A pesar de que hasta el momento la FCF no informó si Falcao será reemplazado para los dos compromisos del 11 y 16 de noviembre, dos de sus compañeros hablaron en rueda de prensa y lamentaron la ausencia del ‘Tigre’: Miguel Ángel Borja y Víctor Cantillo.

Miguel Ángel Borja:

El delantero del Gremio de Porto Alegre, de Brasil, dejó atrás las molestias de su tobillo por la que se perdió la triple fecha de Eliminatoria en octubre y es el candidato más fuerte para quedarse con la titular en el ataque de la Tricolor tras la ausencia de Falcao.

Ahora está de vuelta, con ilusión por sumar en esta doble jornada en Sao Paulo y Barranquilla, pero aprovechó para enviar su mensaje de aliento al atacante del Rayo Vallecano.

“No es fácil quedarse afuera de la selección en el último día. Todos sabemos lo que es Falcao para nosotros. Desde acá le envío mis oraciones y deseo pronta recuperación para él”, afirmó el cordobés.

Sobre su regreso a la tricolor añadió que “todo pasa por lo físico, lo mental, lo emocional, trataré de ofrecer lo mejor, vengo feliz porque la recuperación fue muy rápida”.

De igual manera, valoró la convocatoria de jugadores como James Rodríguez, teniendo en cuenta la falta de gol que tiene actualmente el seleccionado. “A todas las selecciones les cuesta marcar gol, los demás equipos se preparan. Lo de James lo define el DT. (A Brasil) Queremos salir a jugarle bien, con los cuidados necesarios. Tenemos potencial, hay que estar atentos y saldremos a tratar de controlarlos”.

Víctor Cantillo:

Por su parte, Víctor Cantillo ya suma entrenamientos de Selección con James Rodríguez en Brasil. Fue uno de los primeros en darle la bienvenida. Un apretón de manos junto con un abrazo para recibirlo en su casa después de un año lejos de la tricolor. En rueda de prensa habló sobre su presencia, así como de la ausencia de último momento de Radamel Falcao.

“Todos sabemos de la capacidad de James, lo que le aporta a la Selección. Es una alegría tenerlo de nuevo, sabemos de su capacidad. Necesitamos de él para estar más cerca de la clasificación”, declaró el mediocampista.

La ausencia de Falcao por lesión lo sorprendió y le deseó pronta recuperación. “Sabemos que Radamel es un hombre importante, lamentamos mucho que no pueda estar con nosotros y deseamos pronta recuperación para él. Sabemos que tenemos otros hombres en la posición y esperamos aprovecharlos para traer los 3 puntos”.

Finalmente, el volante de Corinthians suma 21 partidos por el Brasileirao, juega en una posición diferente con más marca sin perder la salida en respaldo para atacar.

“Colombia en mi posición tiene grandes jugadores: Uribe, Cuéllar, Lerma, le han aportado a la Selección. He jugado en una estructura 4-1-4-1 y ahí he venido trabajando. Lo hago en una posición más retrasado, le he agregado más marca a mi fútbol, más agresividad y es lo que he intentado mejorar”, concluyó.

