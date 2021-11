El colombiano Federico Uribe está a cargo del afiche de los Latín Grammy 2021

La Academia Latina de la Grabación anunció que la obra del artista bogotano Federico Uribe será la imagen de la edición número 22 de la entrega anual de los premios Latín Grammy. El afiche realizado por Uribe presenta un ramo de flores de colores que sale de un gramófono y, de acuerdo con el artista, hace referencia a la obra de Pablo Picasso, “Mano con ramo de flores”.

El afiche de Uribe está construido con cables de sonido desechados por la Orquesta Sinfónica de Miami y, como es usual en su estilo, Uribe los reusó para dar vida al afiche que se convertirá en obra permanente de la colección de arte de la Academia Latina de la Grabación.

“Es un tremendo honor trabajar de lado de una organización que celebra la excelencia artística. Pienso que el que crea, da. Cada artista hace lo que cree y lo que necesita. Yo quiero crear memorias positivas con mi trabajo”, confesó Uribe en el comunicado emitido por la máxima institución de la música en español.

Asimismo, en una entrevista para el diario El Universal el artista colombiano confesó que: “Hace un tiempo construí un arrecife de coral de plástico que era una instalación que exhibí durante la Bienal de Venecia y tuvo mucha repercusión en los medios mexicanos. Uno de esos periodistas que me entrevistó era amigo del director de los Grammys y nos puso en contacto, aunque no sabía para qué. Hablé con él y él tampoco sabía. Pero al final me dijo ‘sí, ya sé, usted será el Artista Plástico Oficial de los Latin Grammy si quiere’. Fue de casualidad, porque nada de lo que pasa en la vida es suerte”.

De acuerdo con el comunicado de la Academia, la obra de Uribe “ilustra la ofrenda de los músicos a sus oyentes y las conexiones que la música crea entre la gente. Para representar ese regalo musical en el cuadro de la portada del programa, usó partes de un sistema de sonido descartado por la New World Symphony en Miami. Es un gesto típico de su arte, que da otra dimensión a las cosas cotidianas”.

Por su parte, el CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, contó que: “Las obras de Uribe son profundas y reflexivas, y llaman a la gente a examinar su vida. Su arte y su capacidad de presentar objetos conocidos de una manera distinta son muestra de la singular perspectiva de Uribe. El análisis por Uribe del amor, la vida, la música y la cultura refleja los mismos elementos de la música latina que apreciamos y celebramos”.

Cabe resaltar que el artista capitalino cuenta con una trayectoria de más de 35 años en la creación de esculturas a partir de objetos reutilizados como balas, pianos, lápices, instrumentos quirúrgicos, entre otros materiales. Una de sus obras más conocidas figura como la portada del disco “7 días en Jamaica”, de Maluma, y ha sido adquirida por clientes como la casa de modas Hermès Fondation, Dolce y Gabbana, y la familia real de Catar.

Por otra parte, el cantante colombiano Camilo lidera, de la mano con Juan Luis Guerra, la lista de nominaciones, quien fue nominado en diez categorías, incluyendo canción del año, grabación del año y álbum del año, “Vida de Rico” y “Mis Manos”. “¡Agradecido a tope! ¡Qué viva la diversidad!”, escribió Camilo en su cuenta de Instagram después del anuncio.

Por último, los mayores premios de la música en español volverán a celebrar una ceremonia presencial el próximo jueves 18 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos, luego de que el año pasado se realizara de manera virtual como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

