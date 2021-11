Cerca de 100 artistas de la Sabana Centro se unen para rescatar su legado en la Temporada de Artes Plásticas Tenjo 2021

Arte contemporáneo en Tenjo, Cundinamarca

Desde el 5 hasta el 27 de noviembre, cerca de 100 artistas de 7 municipios de Cundinamarca darán a conocer a los colombianos el fascinante legado y talento de las artes plásticas en Sabana Centro.

Las manualidades, la pintura en todas sus modalidades, el dibujo de retrato, la aerografía y la ilustración, serán las protagonistas en esta temporada que contará con múltiples muestras artísticas y talleres abiertos al público.

El objetivo central durante estos días será abrir un espacio para el arte plástico cundinamarqués, teniendo en cuenta que son varios maestros de la cultura quienes aseguran que cada vez las oportunidades para promocionar su trabajo son más reducidas.

“Existen múltiples dificultades para los artistas plásticos, necesitamos espacios como esta temporada en donde nos demos a conocer. Aquí tendremos un arte descentralizado, en donde sin importar la clase social o los recursos económicos, cualquier persona podrá vislumbrar estas maravillosas obras”, aseguró Miguel Ángel Poveda, maestro de artes plásticas y organizador del evento.

Exposición artística en Tenjo, Cundinamarca, convoca amantes de las artes plásticas

En esta Temporada de Artes Plásticas Tenjo 2021, liderada por el Instituto de Cultura y Turismo del municipio, se contará con la participación especial de la ciudad de Bogotá y los municipios de Sesquilé, Zipaquirá, Cogua, Chía, Funza y Tocancipá de Cundinamarca.

Además, los lugares centrales de exhibición serán el Museo Templo Colonial, el Centro Cultural Nhora Matallana Forero y la casa cultural Casatrece Artes y Oficios.

Desde allí los artistas no solo exhibirán sus obras, sino que podrán participar en una importante subasta con el fin de que estás sean remuneradas.

“Queremos invitarlos para que gratuitamente conozcan el gran potencial cultural que hay en Tenjo y la Sabana, tenemos grandes artistas y formadores que merecen ser apoyados. Por eso junto a ellos, también llevaremos las artes plásticas a varios puntos centrales y veredas de nuestro municipio“, agregó Francisco Javier Gaitán Junca, director del Instituto de Cultura y Turismo de Tenjo.

Nuevas manifestaciones del arte contemporáneo en Tenjo, Cundinamarca

Uno de los actos más importantes será Pintura Al Parque, en donde los campesinos, niños y jóvenes plasmarán al aire libre todo su talento y a través de un gran mural contarán las fascinantes historias de la zona rural tenjana.

“Los del comienzo”: un acercamiento al arte figurativo de Cundinamarca

Arte contemporáneo de Cundinamarca se presentará en Tenjo

Adscritos a la corriente del arte contemporáneo, los artistas de este grupo cultural en el que muchos de ellos ganaron relevancia en su labor como gestores culturales en la región Centro-Cundinamarca, fueron homenajeados en una monumental exposición de artes plásticas.

John Ángel, uno de los artistas líderes del movimiento, reconoció el legado de su obra así como la importancia de hacer parte de esta exposición antológica que honra el trabajo del colectivo.

“Se llama “Los del Comienzo” porque somos un grupo que inició desde los años 90 a generar cultura a través del arte: éramos buscadores de espacios generalmente no convencionales porque el municipio no contaba con un lugar tan especial como lo es éste centro cultural, al cual los invitamos, no solo para que conozcan toda nuestra historia, sino para que aprecien el legado artístico de nuestras obras”, dijo Ángel en declaraciones para Infobae Colombia.

Exposición de arte contemporáneo "Los del Comienzo" que refleja el devenir del arte en Cundinamarca

La muestra es un paso en la reactivación cultural del país, pero especialmente es una forma de apreciar el arte contemporáneo de la región Centro-Cundinamarca, cuya riqueza influencia a artistas de Bogotá y otras capitales del país.

Todas estas obras, pinturas, esculturas y fotografías son el resultado viviente de más de tres décadas de una lucha que continúa actualmente para que el interés de la comunidad despierte hacia el arte y así se logre descubrir el poder de cada pincelada, trazo y proceso que han vivido “los del comienzo” y que quieren compartir con el país.

Lea la historia completa acá: ‘Los del comienzo’, la exposición de arte que reúne obras y artistas de los años 90 - Infobae

SEGUIR LEYENDO: