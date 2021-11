A la cárcel, policías que robaron y golpearon a una pareja en un CAI de Soacha

Diana Devia y Lucio Valenzuela, víctimas. Foto: Tomada de Periodismo Público

A la cárcel fueron a parar los dos policías que, en marzo pasado, detuvieron, golpearon y robaron a una pareja dentro del CAI Hogares, en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca.

Así lo confirmó la Justicia Penal Militar que desestimó la defensa de los uniformados y decidió emitir orden de captura, vincularlos a un proceso formal, para posteriormente dictar su aprehensión en centro carcelario.

“En desarrollo de la investigación se allegó material probatorio y evidencia física que dio lugar a vincular a dos patrulleros de la Policía Nacional por los presuntos delitos de privación de la libertad, lesiones personales y hurto. Así mismo, les fue impuesta medida de detención privativa”, sentenció la Justicia Penal Militar.

Los hechos por los que se judicializó a los policías se remontan al pasado 6 de marzo del presente año cuando la pareja de jóvenes, identificados como Diana Devia y Lucio Valenzuela fueron detenidos sin justificación por los hoy presos ante la justicia y posteriormente recibieron toda clase de malos tratos al interior de esa dependencia de la Policía Nacional.

Las víctimas salieron de un sitio de rumba cuando fueron abordados por varios policías que pidieron sus documentos de identidad, pero al negarse a entregar las cédulas de ciudadanía fueron conducidos a un CAI.

De acuerdo con el reporte de varios medios de comunicación, la pareja de jóvenes fue retenida torturada y atracada dentro del CAI antes mencionado. Por esta denuncia, la Policía abrió una investigación contra seis uniformados que, antes de su captura, fueron apartados del cargo.

“Adelantamos las investigaciones preliminares con el fin de esclarecer las instancias de modo y tiempo sobre este hecho, rechazamos estos actos de violencia”, dijo el coronel Luis Bermúdez, comandante del Distrito Especial de Policía Soacha.

El testimonio de la pareja agredida

El portal Periodismo Público de Soacha, presentó el testimonio de Diana Devia sobre lo que pasó ese día. “Me cogieron a puños contra la pared, me tiré al piso, el policía me agarraba del pelo hacia atrás porque yo me agachaba. De un momento a otro todos salieron y luego entraron dos uniformados con navajas, yo tenía mi maleta y me la desprendieron a punta de cuchillo, pero con rabia, y me decían perra, y jalaban”, relató. Además, la joven contó que a su novio lo hicieron desnudar.

“Cuando se iba a bajar los pantalones se le cayó el celular, entonces mi novio le dijo pásemelo, pero el policía le dijo ‘me lo voy a robar y qué va hacer’, y le pegó otro puño en la cara”, dijo.

Minutos después salieron todos los policías y un auxiliar bachiller entró a limpiar toda la sangre con jabón, quien le dijo a la joven agredida: “a mí no me gusta este tipo de cosas, pero yo no puedo hacer nada”.

Luego de que el lugar quedara limpio, los dejaron salir. Diana y su novio se encontraron afuera con el que al parecer es teniente del CAI, quien se sorprendió al verlos golpeados, pero no les dio información de los agresores. “Dijo, yo no sé nada, de pronto los puede encontrar en Soacha Compartir”.

Medicina Legal le dio 18 días de incapacidad al joven y 15 días a Diana Devia.

SEGUIR LEYENDO: