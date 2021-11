“Feliz con mis estrías”: la respuesta de Ana del Castillo a quienes la critican por mostrar su cuerpo

Las redes sociales se han convertido en escenarios de críticas de cientos de celebridades que han decidido mostrarse forma natural, pues quieren revelar a sus seguidores lo que pasa en la vida real, cuando no están frente a las cámaras con maquillaje o con ayuda de algunos filtros que esconden imperfecciones.

El caso más reciente fue el de Ana del Castillo, quien fue duramente criticada por algunos de sus detractores cuando dejó ver las estrías en una parte de su cuerpo. La imagen que compartió la cantante vallenata deja ver el escote y las marcas en sus senos que, además, acompañó con el texto:

“Feliz con mis estrías. Un filtrero y cuando uno viene a ve, mejor llamamo un taxi”, escribió la mujer en la publicación.

Tomada de Instagram @anadelcastillo

En la imagen, la artista luce un crop top de manga larga, que deja al descubierto sus atributos y su tonificado abdomen al descubierto, para la parte inferior escogió una falda en material que imita el brillo del cuero charolado en color palo de rosa, con una abertura al lado de su cintura y una pequeña hebilla que sostiene la prenda.

El carrete de imágenes que difundió la cantante ya sobrepasa los 124.000 ‘me gusta’ y los 1.260 comentarios con opiniones divididas con respecto a la apariencia de la artista y del atuendo seleccionado, de los cuales destacan:

“Bella mi comadre”, “Si así es el día no me quiero imaginar la noche”, “Las estrías perfectas mami”, “Hermosa como siempre, Candelaria te ama”, “Cicatricure-gel te la recomiendo y listo”, “Uy tan joven y con estrías, eso que no ha parido Dios mío”, “Tus estrías te hacen ver perfecta”, “No le había notado las estrías de las que tanto hablan, pero se ve perfecta”, “Te tengo una crema para las estrías que te juro que sirve”, entre otros.

Soltera pero no sola

El miércoles 3 de noviembre, la artista sorprendió a sus seguidores con una fotografía en sus redes sociales en la que se veía sosteniendo la mano de un hombre, pese a que en repetidas ocasiones ha asegurado que todavía no ha llegado a su vida uno que le mueva el piso y la haga dejar su soltería de lado.

“Soltera pero no sola”, fue la descripción que eligió Ana del Castillo para una imagen en la que aparece de la mano con un sujeto en la que solamente quedó al descubierto un costoso reloj y los tatuajes en su brazo izquierdo.

Nuevo álbum con una profunda reflexión

En una reciente entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, la cantante decidió abrir su corazón y hablar de las críticas que recibe constantemente con respecto a su comportamiento, y además, presentó su nuevo álbum ‘El favor de Dios’.

“Los primeros triunfos son para él, porque él me ha sacado de cosas tan terribles como, por ejemplo, haberme librado en algún momento de vivir en la calle. Siempre Dios me amparó cuando me abandonaron mis papás, entonces creo que todos los triunfos que tengo son por él”, mencionó en un primer momento para ‘Lo Sé Todo’.

Además, agregó que las personas que escuchen su álbum se sentirán identificadas, porque allí describe todo lo que ha tenido que pasar a lo largo de su vida para salir adelante luego de que sus padres la abandonaran a su suerte y tuviera que trabajar vendiendo medias y confites para pagar sus estudios universitarios.

SEGUIR LEYENDO: