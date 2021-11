Falsificar el carné de vacunación es un delito, advierte el Ministerio del Interior

Ministro del Interior, Daniel Palacios, durante el Encuentro de Seguridad, Justicia y Convivencia. / MinInterior

Este miércoles 3 de noviembre se conoció el decreto 1408 de 2021 en el que el Gobierno da a conocer los sitios en los que será obligatorio que los colombianos porten el certificado de vacunación contra el covid-19 para poder entrar a sitios públicos; con ese anuncio, se dio conocer que quien falsifique ese carné estaría infringiendo la ley.

Así lo hizo saber el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien aseguró que desde el Ejecutivo ya se vienen adelantando labores para que el certificado sea digital y no dé lugar a trampas o falsificaciones, como las que ya se han reportado con anterioridad.

“Quien incumpla esta medida acarreará sanciones al establecimiento, y de igual forma se establece que los ministerios de Salud y del Interior estarán viendo la evolución para adicionar otros establecimientos u otras edades”, expresó Palacios.

Asimismo, dio a conocer el tipo de delito que el implicado podría infringir y las demás afectaciones que traería consigo suplantar el documento oficial que constata que el ciudadano ya se inmunizó contra el coronavirus. “En el momento que alguien haga una falsificación ya está cometiendo un delito y, por lo tanto, en el caso de que esta persona sea detectada, pues ya incurrirá en un delito penal; de hecho, está poniendo en riesgo una población y violando una norma sanitaria”, advirtió el ministro.

No fue el único llamado en torno al tema que viene desde el Gobierno nacional, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) también exhortó a la ciudadanía para que no gasten esfuerzos en falsear el documento, sino que más bien asistan a los puntos de vacunación y así no solo cuiden su salud, sino también la de los demás. Hay que “hacer el esfuerzo de llevar a sus hijos o irse ellos a vacunar”, expresó Víctor Muñoz, director del Dapre.

Durante el pronunciamiento, el ministro Palacios dio a conocer que los establecimientos que no cumplan con exigir el carné de vacunación podrían enfrentarse a este tipo de sanciones y comparendos:

“Restaurante, bar, gastrobar y demás, en el momento que no se exija el carné de vacunación, o que se encuentren personas adentro que no hayan presentado el carné, la sanción administrativa y policiva será para el establecimiento, que es el encargado de hacer la solicitud del documento para poder garantizar el ingreso”, instó el MinInterior.

El decreto expone que con el fin de evitar un nuevo pico de contagios, que se estima ocurra en estas últimas semanas del año, se necesitan nuevas medidas para garantizar que el menor número de ciudadanos se vea afectado por el covid-19 en medio del proceso de vacunación.

En el artículo 2 del edicto se establece la exigencia del carné de vacunación en todo el territorio nacional y serán las alcaldías y gobernaciones las que deberán adicionar a los protocolos de bioseguridad vigentes, la presentación obligatoria del carné de vacunación contra el covid-19 o certificado digital del vacunación disponible en la plataforma de Mi Vacuna.

Allí se deberá evidenciar como mínimo, el inicio del esquema de vacunación, es decir, la primera dosis de la vacuna, como requisito de ingreso a:

- Eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva

- Bares

- Gastrobares

Adiciona el decreto que el cumplimiento de las normas dispuestas estará a cargo de los propietarios, administradores u organizadores de eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva y en aquellos lugares antes señalados. En caso de incumplimiento las autoridades competentes adelantaran las acciones correspondientes.

