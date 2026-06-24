Trump volvió a destacar el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia: “Lo llaman ‘El Tigre’ porque es fuerte y un luchador”

Las declaraciones de Trump refuerzan la expectativa de un acercamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia tras las tensiones registradas entre la administración estadounidense y el gobierno saliente de Gustavo Petro - crédito X

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse públicamente a la elección presidencial colombiana y destacó el triunfo de Abelardo de la Espriella, a quien identificó como “El Tigre” y describió como un dirigente fuerte y combativo.

Las declaraciones fueron realizadas durante una intervención ante la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, días después de que el mandatario estadounidense felicitara al presidente electo tras conocerse los resultados de los escrutinios del 21 de junio.

En sus declaraciones a los medios de comunicación, Trump sostuvo que varios de los candidatos a quienes expresó respaldo fuera de Estados Unidos resultaron victoriosos en sus respectivos procesos electorales.

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En ese contexto, mencionó específicamente el caso colombiano y recordó el apoyo que brindó a De la Espriella durante la campaña presidencial. “Muchas de las personas a las que respaldé fuera de los Estados Unidos ganaron. Lo saben, ¿verdad? ¿Saben que ayer tuvimos una gran victoria en Colombia, un lugar favorito de Marco? A Marco le encanta Colombia”, afirmó Trump ante los periodistas.

“Lo llaman ‘El Tigre’”: Trump

El mandatario estadounidense se refirió al presidente electo colombiano como “El Tigre” y aseguró que ese apodo se debe a que es una persona fuerte y con espíritu de lucha - crédito Imagen iustrativa Infobae

En su intervención, Trump volvió a mencionar al ahora presidente electo colombiano utilizando el apodo con el que ha sido identificado durante la campaña y relacionó ese sobrenombre con su carácter político.

“Pero tenemos a muchas personas, en Sudamérica también. Y hace apenas unos días respaldamos a alguien allí. ‘El Tigre’. Lo llaman ‘El Tigre’ porque es fuerte. Es otro luchador. Supongo que me gustan los luchadores, ganó, y eso es estupendo”, expresó el presidente estadounidense.

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Las declaraciones se produjeron pocos días después de que Trump reiterara públicamente sus felicitaciones a De la Espriella tras los resultados electorales que lo ubicaron por delante del candidato del oficialismo, Iván Cepeda.

Según se informó, Trump sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo colombiano durante la noche del domingo 21 de junio. De acuerdo con las declaraciones del mandatario estadounidense, durante esa llamada recibió un agradecimiento por el respaldo expresado durante la campaña. Asimismo, calificó a De la Espriella como “un buen hombre” y manifestó que consideraba un honor que hubiera obtenido la victoria luego de haber contado con su apoyo público.

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El presidente estadounidense calificó a De la Espriella como “un buen hombre” y aseguró que considera un honor que haya resultado ganador después de haber recibido su respaldo público - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Durante el intercambio con los medios de comunicación, Trump también explicó las razones por las cuales decidió apoyar la candidatura de De la Espriella en el proceso electoral colombiano. “Cuando alguien como yo le cae bien a una persona, esa persona me gusta. Es muy sencillo, es una fórmula simple”, afirmó.

Posteriormente, agregó que el entonces candidato había expresado opiniones favorables sobre su gestión y sobre las políticas impulsadas por su administración en Estados Unidos.

“Dijo cosas muy buenas sobre mí y sobre el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos, muy contundente. Y ganó una elección en Colombia que, no sé, sorprendió a algunos porque estaba un poco más rezagado, pero ganó con facilidad anoche”, señaló el mismo domingo de elecciones.

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El presidente electo llega al poder con la promesa de fortalecer el alineamiento con la Casa Blanca en temas relacionados con la lucha contra el crimen organizado y las políticas migratorias - crédito Montaje Infobae

Cabe recordar que a lo largo de la campaña electoral, Trump publicó tres mensajes en Truth Social en los que expresó abiertamente su respaldo al candidato de Defensores de la Patria. En esas publicaciones también prometió “apoyo total” para Colombia en caso de una victoria electoral.

La llegada de De la Espriella a la Presidencia se ha presentado con propuestas enfocadas en una estrecha coordinación con la Casa Blanca en asuntos relacionados con la lucha contra el crimen organizado y las políticas migratorias.

El resultado electoral también se produce en medio de un contexto marcado por las diferencias entre la administración Trump y el gobierno saliente de Gustavo Petro, quien fue incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el mandatario colombiano ha rechazado.

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En ese escenario, las declaraciones emitidas desde la Casa Blanca constituyen una nueva manifestación pública del respaldo de Trump al presidente electo colombiano y de su expectativa de construir una relación más cercana entre ambos gobiernos durante los próximos años.