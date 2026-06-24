Carlos Queiroz criticó al VAR tras una jugada polémica en el empate Ghana vs. Inglaterra en el Mundial 2026: “Se fueron a tomar un café”

Carlos Queiroz ironizó por el uso del VAR en la jugada en la cual Ezri Konsa tumba a Prince Adu en el Ghana vs. Inglaterra-crédito Peter Cziborra/REUTERS

El 23 de junio de 2026, Ghana e Inglaterra empataron sin goles en un duelo cargado por la polémica arbitral por la fecha 2 del grupo L del Mundial de la FIFA de Norteamérica.

En medio de la acción por el partido, al minuto 78 se presentó una jugada polémica en la cual el defensor Ezri Konsa entregó una fuerte entrada al delantero Prince Adu.

Carlos Queiroz expresa su malestar por la falta de intervención del VAR durante el Inglaterra-Ghana-crédito IMAGN IMAGES via Reuters/David Butler Ii

En este contexto, el técnico Carlos Queiroz criticó el VAR tras el empate 0-0 entre Inglaterra y Ghana y reclamó un penalti no señalado por una entrada de Ezri Konsa sobre Prince Adu. En tono irónico, afirmó: “El VAR se fue a tomar un café”.

PUBLICIDAD

En la rueda de prensa, el seleccionador de Ghana sostuvo que la jugada debió terminar en “un penalti claro y tarjeta roja” y cuestionó a los presentes si tenían “alguna duda” sobre lo ocurrido.

“Tuvimos nuestras ocasiones hasta el punto de que ellos han tenido suerte, han tenido mucha suerte”, añadió.

Queiroz también puso en duda el funcionamiento del sistema: “¿Todavía tenemos VAR? ¿Funciona? Tengo algunas dudas al respecto”. Según su relato, además de la acción de Konsa sobre Adu, “se ha pasado por alto otro penalti que deberían haber pitado a favor de Ghana”.

El entrenador, que dirigió al Real Madrid en la temporada 2003/04, se disculpó ante los periodistas por sus palabras y dijo que lo expresó en clave de broma:

PUBLICIDAD

“Si digo este tipo de cosas en serio me sancionan, así que espero que entiendas (los periodistas) que estoy bromeando”.

Así fue la jugada polémica en el partido entre Inglaterra y Ghana

Armando Villarreal, responsable del videoarbitraje, bajo la lupa tras las decisiones tomadas en el encuentro-crédito IMAGN IMAGES via Reuters/David Butler Ii

La actuación del árbitro Said Martínez y del VAR en el Inglaterra-Ghana dejó la primera gran controversia arbitral del Mundial 2026, con dos acciones de penalti reclamadas por la selección africana y una gestión disciplinaria que abrió dudas sobre el criterio aplicado en el torneo.

Cuando termine la primera fase habrá una criba arbitral y lo más probable es que el colegiado hondureño no vuelva a dirigir partidos en esta Copa del Mundo. Parte de las críticas también apuntaron al responsable del videoarbitraje, el estadounidense Armando Villarreal.

PUBLICIDAD

El foco principal estuvo en una jugada en la que Ghana reclamó penalti de Ezri Konsa sobre Prince Adu. La acción fue descrita como una omisión difícil de explicar después de las distintas repeticiones, que mostraban una infracción clara.

Carlo Queiroz, ex entrenador del Real Madrid, resumió el malestar con una frase:

“Fue una pena que el VAR se fuera a tomar café”. La protesta reflejó el estupor en la delegación africana por la falta de intervención del sistema de revisión.

Ghana reclamó dos penaltis y cuestionó el criterio disciplinario

El momento de la jugada en la cual Ezri Konsa tumbó a Prince Adu-crédito Omar Aziz/REUTERS

La actuación del árbitro Said Martínezy del VAR en el Inglaterra-Ghana dejó la primera gran controversia arbitral del Mundial 2026, con dos acciones de penalti reclamadas por la selección africana y una gestión disciplinaria que abrió dudas sobre el criterio aplicado en el torneo.

PUBLICIDAD

El foco principal estuvo en una jugada en la que Ghana reclamó penalti de Ezri Konsa sobre Prince Adu. La acción pudo ser considerada como una omisión difícil de explicar después de las distintas repeticiones, que en su lectura mostraban una infracción clara.

La segunda acción discutida fue una salida de Jordan Pickford sobre Antoine Semenyo. El arquero inglés se llevó por delante al atacante sin tocar el balón, pero ni el árbitro principal ni el VAR señalaron infracción.

La respuesta a la pregunta central del partido fue esa: Ghana entendió que hubo al menos dos penaltis no cobrados y ninguna de las dos jugadas fue corregida por el videoarbitraje. Ese doble episodio convirtió al Inglaterra-Ghana en el primer partido del torneo que dejó una impugnación abierta sobre el funcionamiento arbitral.

PUBLICIDAD

La discusión no se limitó a las áreas. También generó sorpresa que, después de la expulsión del paraguayo Almirón por taparse la boca, no se aplicara la misma sanción a Jude Bellingham en una discusión con un jugador de Ghana, pese a que el gesto fue considerado evidente por las voces críticas recogidas.

Hasta este encuentro, la evaluación del arbitraje y del uso del VAR en el Mundial había sido cercana a la perfección. El Inglaterra-Ghana rompió esa tendencia y abrió un paréntesis en la valoración positiva que venían recibiendo los equipos arbitrales.

La crítica más dura no se dirigió solo a la conducción en el campo, sino a la inacción ante jugadas revisables. Esa negligencia convirtió este partido en la primera gran decepción arbitral del campeonato.

PUBLICIDAD