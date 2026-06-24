Colombia

Tribunal prorrogó la medida de aseguramiento impuesta a Carlos Ramón González por el caso de corrupción en la Ungrd

El exdirector del Dapre es investigado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos

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Carlos Ramón González estaría refugiado en Barcelona solicitando asilo ante señalamientos crédito Presidencia de la República
Carlos Ramón González está prófugo de la justicia en Nicaragua - crédito Presidencia de la República

El Tribunal Superior de Bogotá resolvió prorrogar la medida de aseguramiento que le fue impuesta al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La Fiscalía General de la Nación había solicitado la extensión de dicha medida en una audiencia realizada el 10 de junio de 2026. En la diligencia, explicó que el procesado no ha cumplido la medida de aseguramiento que le fue impuesta el 3 de julio de 2025, puesto que se encuentra “prófugo de la justicia” en Nicaragua.

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El despacho dio luz verde a la petición del ente acusador: “Resuelve: primero, prorrogar la medida de aseguramiento detención preventiva en establecimiento carcelario impuesta en providencia de control de garantías (...) a Carlos Ramón González Merchán”. De igual manera, ordenó prorrogar la orden de captura emitida 3 de julio de 2025 en contra del exfuncionario, para así dar cumplimiento a la medida de aseguramiento.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó que se notifique sobre la decisión a las autoridades competentes para que se haga efectiva la captura y para que sea trasladado al establecimiento de reclusión que el Inpec considere pertinente.

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Al investigado se le endilgaron los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

La defensa del exfuncionario interpuso el recurso de apelación en contra de la decisión del magistrado, mientras que las otras partes intervinientes afirmaron estar conformes con ella. Carlos Ramón González se pronunció, confirmando la postura de su apoderada. “No, de acuerdo con la defensa, vamos a interponer el recurso de apelación, por supuesto no estamos conformes”, dijo el exdirector del Dapre.

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