Exesposa de Petro y su hijo reaccionaron al triunfo de De la Espriella: “Aceptar los resultados electorales es acudir a la sensatez”

Mary Luz Herrán, primera exesposa del presidente Gustavo Petro, y su hijo Andrés Gustavo Petro Herrán, se pronunciaron tras los resultados de los comicios presidenciales. A través de un comunicado conjunto, la familia del actual mandatario reaccionó ante el triunfo del abogado Abelardo de la Espriella.
El pronunciamiento se conoció después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizara el escrutinio de la segunda vuelta presidencial; este proceso de revisión técnica ratificó los datos arrojados por el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que se acreditó legalmente a De la Espriella como el presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030.
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La validación de los resultados avanzó con rapidez debido a que la campaña del Pacto Histórico, liderada por Iván Cepeda, decidió retirar de forma sorpresiva las 57.000 reclamaciones que había anunciado previamente por presuntas fallas en el conteo de votos.
Un llamado a la cordura institucional y el dolor de la derrota
En el texto titulado Colombia resiste, el cual se puede consultar de forma íntegra, tanto Mary Luz Herrán como Andrés Petro dejaron en claro que el respeto a las urnas es indispensable para mantener la estabilidad del territorio nacional.
“Aceptar los resultados electorales es acudir a la sensatez y al respeto por la democracia. Sin embargo, insistimos en un país cansado de la guerra. En un país que, pese a profundos dolores, cree en el camino a la reconciliación social, del respeto por toda forma de vida y de las instituciones democráticas”, se lee en la primera parte de la misiva.
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