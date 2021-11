Estos son los lugares donde no necesitará el carnet de vacunación para ingresar

Unos clientes muestran su carnet de vacunación para obtener un descuento en el Restaurante Luigi, en Cartagena de Indias, en una fotografía de archivo. EFE/Ricardo Maldonado Rozo

Desde el próximo 16 de noviembre, en Colombia será obligatorio presentar el certificado de vacunación contra el covid-19 en sitios públicos y privados. Aunque será necesaria solo una dosis por ahora, eventualmente se exigirá el esquema completo, sin embargo, hay algunos sitios o establecimientos donde no se exigirá el carnet, de acuerdo al decreto.

Según el artículo 2 del documento, se exigirá en “eventos presenciales de carácter público y privado que impliquen asistencia masiva”, dentro de estos espacios no entrarían entonces bancos, peluquerías, iglesias, lugares de culto, tiendas pequeñas, aviones (a menos que lo pida el país destino), transporte público, colegios o cualquier establecimiento donde no haya asistencia de gran público y no sean eventos.

Pero sí se exigirá en bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias. Estas restricciones entrarían a andar a partir del 16 de noviembre para mayores de 18 años y desde el 30 de noviembre para mayores de 12. Por ahora quedarán exceptuados los menores entre 0 y 12 años.

“A medida que vaya avanzando la vacunación de los menores de 12 años estaremos avanzando en ese mismo sentido, por ahora, la exigencia es para mayores de 18 años a partir del 16 de noviembre y mayores de 12 años desde el 30 de noviembre”, dijo el ministro del Interior, Daniel Palacios.

Sin embargo, el decreto aclara que esto podría cambiar y se ampliaría la medida, de ser necesario, a otros sectores y actividades “de acuerdo con la evolución de la pandemia contra el covid-19 y el avance del Plan Nacional de Vacunación”. Por su parte, Asobares le pidió al Gobierno nacional instrucciones para identificar que los certificados sean originales y que no se traten de réplicas.

Para este tema, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), dijo que esperan controlar la situación con el certificado digital. “Estamos haciendo el esfuerzo para que en algún momento el carnet sea 100% digital y lo segundo es un llamado a los ciudadanos que, en vez de hacer un proceso de falsificación, es más fácil hacer el esfuerzo de llevar a sus hijos o buscar un lugar para vacunación”.

El partido Colombia y Paraguay estrenará la medida

El próximo 16 de noviembre la selección Colombia disputará su último partido del año en las eliminatorias sudamericanas camino al Mundial de Catar 2022.

Enfrentando ese día a Paraguay como local en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, las autoridades dispondrán de un protocolo sanitario para preservar las medidas de bioseguridad en el desarrollo de la actividad deportiva durante la fase total de reactivación económica en los eventos masivos de entretenimiento.

Aprovechando la notable disminución de casos positivos y contagios de covid-19, el Gobierno nacional espera incentivar la vacunación para asegurar inmunidad del público asistente al desarrollo de eventos culturales y deportivos.

Así las cosas, desde el gabinete de Gobierno esperan firmar un decreto para exigir como requisito el carné de vacunación al momento de ingresar a sitios públicos, lo cual se convertiría en medida obligatoria desde el 16 de noviembre para las personas mayores de 18 años.

En ese sentido, en caso de que haya asistencia de público visitante o de extranjeros en el partido de Colombia, sería necesario contar el certificado de vacunación del país de origen de la persona involucrada.

