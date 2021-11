Cayeron ‘Los Troyanos’, señalados de robos cibernéticos por más de 12 mil millones de pesos

Captura de varios presuntos integrantes de ‘Los Troyanos’. Foto: Fiscalía General de la Nación

En las últimas horas, el CTI de la Fiscalía confirmó la captura de 29 presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Troyanos’, señalada de cometer robos cibernéticos a las cuentas bancarias de 41 alcaldías en todo el país, y los cuales ascenderían hasta los 12 mil millones de pesos.

El ente investigador adelantó un masivo operativo, en un trabajo conjunto con la Policía y el Ejército Nacional, en los departamentos de Santander, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Cesar. En esos terrenos se llevaron a cabo 15 allanamientos, siendo aprehendido, por ejemplo, Giovanni Aroca Araújo, quien ha ocupado cargos como procurador delegado para restitución de tierras en el Cesar.

Junto a este último las autoridades decomisaron tarjetas de débito y crédito de distintas entidades bancarias, así como un computador portátil, una agenda, una USB y un celular, en los cuales había información sobre el modus operandi de la organización delictiva. Navila del Mar Amaya Villareal, de 27 años de edad; Valentina Rúa Ocampo, de 23; Jorge Luis Mazo Palmera, de 47; y Eney González Duarte, de 36, fueron otras de las personas detenidas, según el diario La Opinión.

Uno de los casos más conocidos frente al accionar delincuencial de ‘Los Troyanos’, y que despertó las sospechas de las autoridades, tiene que ver con el millonario hurto cometido contra la Secretaría de Hacienda de Pamplona (Norte de Santander). Estos hechos tuvieron lugar entre septiembre y octubre del 2020, llegando a una suma de casi $500 millones, repartidos en 32 transferencias bancarias.

Según las pesquisas, los criminales lograron acceder a cuatro cuentas de la institución para luego hacer la transferencia del dinero. Sin embargo, en medio de este proceso, se activaron las alertas de las entidades bancarias, por lo que se pudieron recuperar poco mas de $213 millones.

Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, pues la Fiscalía 15 Local Unidad de Patrimonio Económico de Cúcuta les imputó delitos por acceso abusivo a un sistema informático agravado, transferencia no consentida de activos y hurto por medios informáticos y semejantes.

LA BAJA TASA DE DENUNCIAS EN EL PAÍS:

A propósito de los casos de robo en el país, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), a través de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2021, mostró que la percepción de inseguridad de la población ha aumentado, al igual que los incidentes de seguridad digital y la falta de credibilidad de las autoridades.

De acuerdo con los datos recolectados, entre 129.929 personas durante junio y agosto del presente año, la tasa de denuncia se ubicó en 27,1 % a nivel nacional; en cabeceras llegó al 30,2 %; y en centros poblados y rural disperso fue de 13,9 %. Es decir que más del 70 % de las personas no denuncia los delitos: solo tres de cada diez informaron sobre los actos delictivos de los que son víctimas.

Imagen de referencia. Inseguridad en Colombia. Colprensa/archivo

¿Por qué no denuncian? Entre las razones más comunes de los encuestados están que (1) consideran que las autoridades no hacen nada, (2) no era necesario hacerla o (3) buscan alternativas para hacer justicia por mano propia. Esto se ve reflejado en los tipos de hurtos a los que los ciudadanos se deben enfrentar día a día.

Por ejemplo en hurto a residencias, el 44,6 % no denunció, pues no creyó que las autoridades realizaran acciones frente a lo sucedido; en esta misma línea, el 49,9 % de las víctimas de hurto en las calles no denuncia; entretanto, el 43,4 % de los afectados por hurto de vehículos tampoco instauro un proceso.

SEGUIR LEYENDO: