“Armando Benedetti pretende confundir a la opinión como lo suele hacer siempre”, Karen Abudinen aclaró qué pasó con la llamada del senador

No cesa la controversia por las declaraciones que la exministra Karen Abudinen entregó ante la Corte Suprema de Justicia este miércoles 3 de noviembre donde desvinculó al senador Armando Benedetti de haberla presionado para que cediera el escandaloso contrato del MinTic a una firma americana y no caducara el contrato con la UT Centros Poblados.

Primero, el congresista hizo duros comentarios en Twitter donde celebró que la exfuncionaria del Gobierno nacional haya dicho que no la llamó. Sin embargo, varios periodistas y, en las últimas horas, la misma Abudinen, le recordaron al senador petrista que lo que ella dijo ante el alto tribunal fue que sí recibió llamadas por parte de Bennedeti, pero que no fue instigada a hacerle caso.

“Armando Benedetti pretende confundir a la opinión como lo suele hacer siempre. 1- Si me llamó y me escribió WhatsApp (sic) una para la habilitación y dos para ver la posibilidad de ceder y no caducar 2- No sentí presión de su parte. Así lo dije a la Corte en mi declaración ayer como testigo”, escribió Karen Abudinen en Twitter.