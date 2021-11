‘Pasión de gavilanes 2′: Estas son las parejas de las icónicas hermanas Elizondo en la vida real

Crece la expectativa por el lanzamiento de la segunda parte de ‘Pasión de gavilanes’; de hecho, actualmente la productora Telemundo se encuentra en plena etapa de grabaciones con los talentos que harán parte de esta secuela que, nuevamente, tendrá como protagonistas a los hermanos Reyes -sin Michel Brown interpretando a Franco- y a Sara, Norma y Ximena Elizondo. Y mientras se anuncia una fecha oficial de lanzamiento, los fanáticos de la serie indagan sobre las vidas actuales de quienes conformaron la primera parte, emitida en 2003.

De hecho, por aquella época se rumoraba que los romances existentes entre las Elizondo y los Reyes habían traspasado la ficción para pasar a la realidad; sin embargo, aquellas relaciones amorosas solo quedaron en la pantalla chica y actualmente tanto unos como otros, tienen sus familias establecidas, especialmente las tres protagonistas de la aclamada telenovela. Cabe mencionar que, ni Danna García, ni Paola Rey y menos Natasha Klauss, son esposas en la vida real de quienes encarnaron a los Reyes.

Entonces, ¿quiénes son las parejas de las ‘hermanas Elizondo’ en la vida real?

Luego del éxito que tuvo la primera parte de ‘Pasión de gavilanes’, las actrices tomaron caminos separados y cada una se encargó de cultivar su carrera artística, a tal punto que en el país son referentes en su campo profesional. Además, formaron familias con profesionales de distintas ramas.

Por el lado de Danna García, la actriz que encarna a ‘Norma’ tiene como pareja actual a Iván González, un periodista y escritor español nacido en Madrid en 1975. De acuerdo con su portal web, ha publicado varios libros, dentro de los que se destacan Otras alas -2005-; Música de un naufragio -2011-, Silencio del mundo roto -2014- y Gigoló en Riad -2019-. Ambos tienen un hijo llamado Dante, del que la actriz presume en sus redes sociales y a pesar de que los tres ya conformaron una familia, no han tenido la oportunidad de casarse, según ella misma, por compromisos actorales.

“No ha habido boda por culpa mía, yo me echo toda la culpa. Yo he movido las fechas 70 veces por diferentes razones”, mencionó la artista a la revista People; sumado a esto, la pandemia ha impedido esta celebración y ahora, con el rodaje de ‘Pasión de gavilanes 2′, el tiempo de la actriz nacida en Medellín, es más limitado.

Por otra parte, muchos ya conocen al esposo de Paola Rey, quien interpreta a ‘Ximena Elizondo’: se trata del también actor Juan Carlos Vargas, a quien de hecho, conoció en la grabación de la telenovela colombiana ‘Montecristo, entre el amor y la traición’, basada en la célebre obra literaria ‘El conde de Montecristo’ de Alejandro Dumas.

La adaptación fue protagonizada, precisamente por Rey y Vargas, quienes sintieron atracción mutua durante las grabaciones; sin embargo, la actriz confesó años después que ya lo había visto actuar en otras producciones, pero no fue sino hasta ‘Montecristo’ cuando ambos compartieron set y quedaron ‘flechados’. Actualmente, llevan más de 10 años de casados, confirmando que son una de las parejas más sólidas de la televisión colombiana; además, tienen dos hijos: Oliver -nacido en 2013- y Leo -en 2018-.

Finalmente, Natasha Klauss -’Sara Elizondo’- mantiene una relación con Daniel Gómez, de quien se sabe, conoció a la artista durante la pandemia y como dato adicional, es amigo muy cercano al delantero del Rayo Vallecano, Radamel Falcao García.

Antes de conocer a Gómez, Klauss estuvo comprometida por más de 10 años con su primo hermano, Marcelo Grecco. En sus historias de Instagram, ella comentó el porqué de su relación con aquel familiar lejano. “Como no me crié con él (…), no lo veía como un primo, no tenía la connotación del primo. Mis recuerdos de él siempre eran de chiquita, como que iba a Uruguay y lo veía y era mi primito”, aclaró. Vale mencionar también que, la actriz tiene dos hijas: Paola e Isabel.

SEGUIR LEYENDO: