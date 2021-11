Fotos | El lujoso carro que compró Jenn Muriel, novia de Yeferson Cossio, y que es inédito en Colombia

Muchas mujeres en el mundo, por cuenta de crisis económicas y otros motivos personales, decidieron incursionar en la plataforma de OnlyFans y vender contenido exclusivo a cientos y hasta miles de personas, generando así un ingreso extra y, en muchos casos, sumas de dinero que dan para tener estabilidad monetaria por mucho tiempo.

En Colombia, esta regla no ha sido la excepción y decenas de mujeres se han inclinado por ganar dinero en este sitio web; tal es el caso de Jennifer Muriel, quien no solamente es reconocida por ser la novia del influenciador Yeferson Cossio, sino que es una de las modelos más destacadas de OnlyFans en el país. Sumado a eso, tiene más de cinco millones de seguidores en Instagram, donde no solo comparte fotos luciendo su cuerpo, sino que también sube videos de retos que hace junto con su pareja.

Fue en esta misma red social donde ‘Jenn’ compartió con sus fans el regalo que se dio; no fue por su cumpleaños, pero la celebración fue tal que así lo hizo parecer, sobre todo por el ostentoso producto que adquirió.

Se trata de una camioneta Mustang Mach E4x, vehículo que es único en Colombia, pues este ejemplar es importado y no se tienen registros de alguien que posea un carro de estas características.

Además de ser un vehículo único en el país, cuenta con la ventaja de que no produce emisiones de CO2, beneficiando así el medio ambiente pues es 100 % eléctrico. Con respecto al precio, este Mustang está avaluado en más de 400 millones de pesos colombianos (aproximadamente 106 mil dólares).

A través de su perfil de Instagram, la modelo mostró las fotos del ostentoso vehículo color negro mate. Asimismo, le envió un mensaje a sus fans, quienes según ella, fueron la razón principal para que ella pudiera darse el lujo de comprar un automotor así.

“Acabo de comprar una camioneta 100% eléctrica y deportiva, lo mejor de todo es que solo hay 1 en Colombia (…) Estoy tan feliz, todo esto es gracias a ustedes mis seguidores, sin todo el apoyo y amor que me dan a diario no podría cumplir mis sueños día tras día, los amo y me voy a esforzar más y más para siempre sacarles una sonrisa”, escribió Jenn, mencionando también a la empresa que le ayudó con la importación del automotor.

Como era de esperarse, el post recibió miles de comentarios felicitando a la influenciadora por el ‘auto regalo’ y resaltando la gran capacidad que tiene no solo ella, sino la familia de Cossio.

“Qué manera de tener plata”; “Felicitaciones Jenn!! Me alegro mucho por vos, súper merecido”; “Que dios te de mucha vida, para que lo disfrutes”; “Gracias por apoyar al cambio climático” y “Mereces eso y más”, fueron algunas de las reacciones destacadas.

Por otro lado, vale recordar que en meses anteriores Yeferson Cossio añadió a su colección de vehículos un ejemplar único de su clase en el país: se trata de un Chevrolet Corvette Stingray 2021, que hizo importar porque no estaba disponible para el mercado colombiano. El precio del automotor, de acuerdo con la página web de la marca, oscila entre los 90.125 dólares, conforme a las especificaciones y si se quiere convertible; es decir, más de 340 millones de pesos al cambio del dólar en el país.

