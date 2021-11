Desalojan el morro de Moravia en Medellín: más de 350 personas deberán salir del lugar por peligro de deslizamiento

Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín

En la madrugada de este miércoles 3 de noviembre se inició el desalojo de más de 350 personas que habitan en El Morro, en el barrio Moravia, en Medellín (Antioquia). Allí hay cerca de 100 viviendas que llegaron dada la pandemia y el paro nacional de mayo. El objetivo del desalojo, según la Alcaldía de esa ciudad, es porque hay combustión y gases tóxicos que pueden afectar a los que allí habitan.

También se presenta el riesgo de deslizamientos por eso la Alcaldía de Medellín adelanta la evacuación y aseguran que esta se extenderá por ocho días. Sin embargo, la comunidad que habita en ese lugar se ha resistido a salir y piden soluciones para entrega de viviendas y que no los saquen de ahí.

Durante el fin de semana de Halloween las familias de Moravia decidieron salir a protestar, pero el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, dice que estas serán ubicadas en hoteles de la ciudad. Desde hace un tiempo atrás se viene intentando el desalojo de las personas que habitan en ese lugar, de hecho, uno de los que lo intentó fue el exalcalde Federico Gutiérrez.

Esta vez se procederá con la demolición de las viviendas deshabitadas en la parte alta de Moravia, pero por las tensiones, el secretario de Seguridad, José Acevedo, dijo a Caracol Radio que se tienen preparadas unidades de Policía y Esmad “en caso de que se llegara a presentar alguna situación de vulneración de derechos frente a los ciudadanos que están allí, los funcionarios y la misma fuerza pública.

Una de las familias afectadas habló con Caracol Radio y la madre expresó que a los hoteles a los cuales los llevan, son en realidad albergues donde entran “como gallinas” porque hay muchas personas.

Desde 2006 el morro de Moravia está declarado como sitio de calamidad doméstica debido a las dos situaciones que se pueden presentar como el deslizamiento y le emisión de gases tóxicos por las basuras. El proceso está acompañado por la Personería de la capital de Antioquia, sin embargo, la comunidad sigue confrontada con los funcionarios que llegan a la zona y que se han enfrentado hasta con encapuchados.

Por otro lado, la revocatoria de mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sería un hecho, según el comité que está detrás de esta iniciativa. Para que se avale el proceso se debían reunir 91.026 firmas legales, las cuales equivalen al 30 % de los votos que obtuvo el mandatario en 2019 y al parecer esa cifra se triplicó. Los grupos ‘Pacto por Medellín’ y ‘Medellín Cuenta Conmigo’, encargados de recolectar las firmas, aseguran que tienen en su poder 260.000 rúbricas.

“La revocatoria de Daniel Quintero es un hecho, es una realidad, le recogimos casi tres veces las firmas que necesitábamos, ahora necesitamos organizarlas, revisarlas y auditarlas para garantizar que estén bien y así entregarlas a la Registraduría. A los ciudadanos de Medellín que firmaron les quiero dar las gracias, esto es un trabajo de todos”, dijo Andrés Rodríguez, vocero de ‘Medellín Cuenta Conmigo’.

No sería una sorpresa que se hayan logrado recoger más firmas de las necesarias, pues la popularidad y aprobación de la gestión de Quintero no ha sido la mejor. Justo a finales de octubre se publicaron los más recientes resultados de la encuesta Invamer y en estos se puede ver que el mandatario medellinense no es muy bien visto.

Quintero tiene una aprobación del 56 % y el 38 % no está de acuerdo con su gestión. Apenas más de la mitad de los medellinenses lo aprueban, aunque esta cifra es más alta que la anterior, pues su gestión de agosto fue mucho más baja (46 %).

