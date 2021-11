Piedad Córdoba renunció al Partido Liberal y oficializó su adhesión al Pacto Histórico: “No puedo militar en un cadáver insepulto”

Bogotá. Septiembre 26 de 2021. Piedad Córdoba se unió al Pacto Histórico y aspirará al Senado. (Colprensa - Camila Díaz)

Es un hecho. La exsenadora Piedad Córdoba renunció al Partido Liberal y se sumó al Pacto Histórico, liderado por el precandidato presidencial Gustavo Petro Urrego.

Así lo dio a conocer la hoy dirigente del movimiento Poder Ciudadano mediante una carta dirigida a César Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal, quien no se salvó de las duras críticas que su hoy excopartidiaria le envió.

En inicios de su misiva, Córdoba acusó al expresidente de convertir esa colectividad en “una auténtica funeraria política”. Sin embargo, dice que seguirá preservando los pensamientos liberales de figuras representativas de ese partido como Jorge Eliecer Gaitán, Rafael Uribe Uribe y Guadalupe Salcedo.

Gustavo Petro y Piedad CórdobaFoto: tomada de @PoderCiudadanoCOL

Asimismo, dijo que ella ya no está para “ser contada entre los que sepultan a un Partido que me permitió hacer política con la voz de las mujeres, los pueblos afros” y los, según la política, exluidos de los derechos.

En otros apartes de su vehemente pronunciamiento, Piedad Córdoba le recordó a César Gaviria que desde que fue destituida en 2010 por el exprocurador Alejandro Ordóñez, ella no aspiró a cargos públicos y le dejó otra dura crítica a su exjefe político.

“Sanción que usted como presidente -César Gaviria- no tuvo el valor de combatir aún cuando se trataba de una curul del Partido Liberal”, reprochó la exaspirante presidencial.

En la foto, el expresidente de Colombia, y ahora líder del Partido Liberal, César Gaviria. Foto: Colprensa - Juan Páez.

De igual manera, cuestionó que Gaviria haya promovido la candidatura de Iván Duque en 201, aclaró que al adherirse al movimiento de Petro no incurre en doble militancia y le dejó una invitación a quienes hoy, en pleno siglo 21, aún conservan los ideales de quien desencadenó el Bogotazo.

“Es claro que no estoy incursa en ninguno de los causales posibles de doble militancia señalados en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, pero es mi deseo en medio de este momento de inflexión histórica, como es de público conocimiento, continuar mi carrera política con los ideales liberales dentro del Pacto Histórico, no sin antes convocar al pueblo de Gaitán para que nos acompañe en esta gesta, dejando claras las motivaciones que obligaron mi retiro de filas desde hace años, pero que hoy requieren ser expuestas”, sostuvo.

Las críticas a Gaviria no pararon en la impetuosa carta de Córdoba. De hecho, dijo que el hoy jefe natural del liberalismo había retirado al partido de la política y que ella no puede “militar en un cadáver insepulto”. Además, cuestionó con dureza los casi 15 años que el exjefe de Estado lleva al frente de una de las colectividades más tradicionales de la política colombiana.

“Usted enterró 150 años de historia con su desastrosa gestión que se ha hecho además sempiterna”, aseveró.

En apartes finales lo acusó de promover que el partido de gobierno llegara al poder, por lo que consideró que César Gaviria es “artífice de del gobierno catástrofe de Iván Duque cuando sediento de burocracia llamó ilusionado a votar por el Centro Democrático en segunda vuelta”, aseveró la excongresista.

Igualmente, Piedad Córdoba dijo que era culpa de Gaviria que en las elecciones legislativas la bancada liberal obtuviera “menos congresistas cada cuatro años, y no logra ganar una Alcaldía propia en ninguna de las grandes capitales”. Incluso, dijo que el partido quedó “relegado” a una “pequeña empresa”, contrario a lo que sus antiguos personajes habían construido en él.

Para terminar, con múltiples argumentos, calificativos y algunos improperios, Piedad Córdoba dijo que los militantes del partido ya no los mueve Gaviria y lo catalogó a él como un “lastre insostenible para el Partido Liberal”.

“Cuánta falta le hace no solo al liberalismo sino al país en su conjunto que tras treinta años usted se haga la autocrítica y reconozca que la invitación de su gobierno de Bienvenidos al Futuro fue una falacia. Mientras esto no suceda presidente Gaviria, usted no solo es un lastre insostenible para el Partido Liberal, sino lo seguirá juzgando la historia como el impulsor del modelo neoliberal que hoy se repudia en las calles”.

Y agregó, pidiendo la renuncia de Gaviria como director de esa colectividad y criticando que no tienen alfiles para la contienda presidencial de mayo del 2022: “A siete meses de la primera vuelta el Partido Liberal solo tiene definido su bolígrafo para escoger su candidatura o su aval a la Presidencia. No hay consulta interna ni abierta. No hay precandidatos y difícil que los haya dentro de la pálida gestión parlamentaria del liberalismo. No hay mayor discusión programática. Solo se asoma su enésimo intento por colgarse a un supuesto caballo ganador, siempre y cuando venga de la derecha, cuando el país exige a las y los liberales no permanecer impávidos ante la posibilidad de un nuevo triunfo del proyecto autoritario de la ultraderecha. Contrariando a su lema de campaña de hace 30 años, con Gaviria no hay futuro, ni para el verdadero liberalismo, ni para el pueblo colombiano”, puntualizó.

