Comité de revocatoria de Medellín asegura que Daniel Quintero saldrá de su cargo

Daniel Quintero Alcalde de Medellín

La revocatoria de mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sería un hecho, según el comité que está detrás de esta iniciativa. Para que se avale el proceso se debían reunir 91.026 firmas legales, las cuales equivalen al 30 % de los votos que obtuvo el mandatario en 2019 y al parecer esa cifra se triplicó. Los grupos ‘Pacto por Medellín’ y ‘Medellín Cuenta Conmigo’, encargados de recolectar las firmas, aseguran que tienen en su poder 260.000 rúbricas.

“La revocatoria de Daniel Quintero es un hecho, es una realidad, le recogimos casi tres veces las firmas que necesitábamos, ahora necesitamos organizarlas, revisarlas y auditarlas para garantizar que estén bien y así entregarlas a la Registraduría. A los ciudadanos de Medellín que firmaron les quiero dar las gracias, esto es un trabajo de todos”, dijo Andrés Rodríguez, vocero de ‘Medellín Cuenta Conmigo’.

No sería una sorpresa que se hayan logrado recoger más firmas de las necesarias, pues la popularidad y aprobación de la gestión de Quintero no ha sido la mejor. Justo a finales de octubre se publicaron los más recientes resultados de la encuesta Invamer y en estos se puede ver que el mandatario medellinense no es muy bien visto.

Quintero tiene una aprobación del 56 % y el 38 % no está de acuerdo con su gestión. Apenas más de la mitad de los medellinenses lo aprueban, aunque esta cifra es más alta que la anterior, pues su gestión de agosto fue mucho más baja (46 %). De hecho, los resultados del sondeo anterior lo convirtieron en el primer alcalde en ser desaprobado mayoritariamente en la capital de Antioquia tras 27 años de encuestas. Es de mencionar que en los mencionados meses fue que se adelantó la recolección de firmas para la revocatoria, lo que pudo haber influido.

Incluso, el partido Centro Democrático respalda este movimiento para sacar al alcalde Quintero de la alcaldía. La senadora Paloma Valencia le dijo a Infobae Colombia hace unos meses que uno de los argumentos del grupo político para apoyar el proceso es que Quintero fue laxo con el vandalismo en el paro. “(...) yo creo que ha dado señales de no tener la capacidad de dirigir una ciudad tan importante como Medellín”, dijo Valencia.

Los promotores de la revocatoria aún no han notificado cuándo entregarán las planillas ante la Registraduría General de la Nación. Aseguran que esperan realizar el conteo y digitalización de las firmas rápidamente para poder avanzar con el proceso pronto.

Los grupos ‘Pacto por Medellín’ y ‘Medellín Cuenta Conmigo’ resaltan que durante el proceso de recolección de firmas cumplieron con todas las indicaciones exigidas por las autoridades.

Se detalló que los encargados de recoger las firmas fueron 300 personas que decidieron voluntariamente apoyar el proceso para que Quintero sea retirado de su cargo. Aseguran que todos estaban enterados de los protocolos de bioseguridad que deben cumplirse en esta situación para evitar el contagio por covid-19.

Los recolectores de firmas, según el comité, siempre dieron negativos para covid-19, portaron correctamente el tapabocas en la calle y mantuvieron una distancia prudente con los firmantes, que era un requisito esencial.

Además, hay que recordar que este proceso fue supervisado por la epidemióloga Rita Almanza, quien asumió el cargo de secretaria de Salud Ad Hoc para así garantizar los derechos de ambas partes. Almanza señaló que se cumplieron todas las garantías, incluyendo los protocolos de bioseguridad durante el proceso de recolección de firmas basados en la resolución 777.

