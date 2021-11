MasterChef: así reaccionaron compañeros y jurados a la victoria de Carla Giraldo

Foto: Instagram @claudiabahamon

Una nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó a su final y, tras coronarse campeona, el nombre de Carla Giraldo quedó grabado en la historia de la cocina más popular del país, sumándose así a los del comediante Piter Albeiro y la cantante Adriana Lucía, respectivos ganadores de las dos primeras entregas.

Fueron entonces 200 millones de pesos los que se echó al bolsillo la actriz antioqueña , quien durante su todo el programa generó una mezcla de sentimientos entre los televidentes, pues la seguridad que demostró desde el principio con su lema de “los voy a sacar a todos” y los comentarios contra otros participantes, fueron de gusto para unos y de molestia para otros.

Por ejemplo, Liss Pereira fue una de las personas con quien más conflictos sostuvo a lo largo de la competencia y, aunque la comediante no se refirió directamente al resultado de la prueba final, admitió sentirse relajada y tranquila con lo hecho en ‘MasterChef’.

Mientras que Frank Martínez, otro de los rivales de Carla Giraldo en la disputa por el jugoso premio, dejó a un lado los roces de la competencia y, además de saltar apenas se anuncio la victoria de su ‘paisana’, dedicó a ella parte de un mensaje a través de sus redes sociales.

“Se fajó en la final (...) Nunca me había sentido tan feliz de perder. Gracias a todos los que les gustó mi forma de ser, les prometo un poquito más”.

Viña Machado tampoco se quedó atrás y desde su cuenta de Instagram felicitó a la mujer que dice “admirar y respetar”, pues vale recordar que ambas hicieron parte del grupo de ‘las cuatro babys’, el cual terminaban de conformar Marbelle y Catalina Maya.

Por el lado de los jurados, Jorge Rausch fue uno de los primeros en pronunciarse, además porque para nadie fue un secreto la cercanía que tuvo con Carla, para quien solo tuvo elogios por los platillos que probó en la final de ‘MasterChef Celebrity’.

“Carla cocino espectacular en la final, cometió muy pocos errores y se fajó un menú con un concepto genial. Es la digna ganadora de esta temporada porque mostró un gran compromiso y una superación increíble, reto tras reto: así los saco a todos”, comentó el afamado chef.

Nicolás de Zubiría, por su parte, la calificó como una gran cocinera y una desafiante competidora, la cual “siempre lo dio todo” en un concurso en el que dice haber encontrado una nueva vocación. Mientras que Chris Carpentier no se refirió directamente a ella, pero sí agradeció a todas las celebridades que se le midieron al reto de satisfacer su paladar.

Por último, Claudia Bahamón publicó varias fotos de la final y mencionó a Carla Giraldo en una emotiva publicación en la que habló sobre los obstáculos de la vida personal y profesional de la artista.

“Hoy quiero darle las gracias a Carla por esa niña que encerró a sus 12 años, esa que era antes del que el mundo le dijera quién debía ser, y declaró “aquí estoy y a partir de ahora me hago cargo”. La niña que durante la infancia sentía lo que necesitaba sentir, que se dejaba llevar por los instintos y solamente hacía planes a partir de su imaginación. Le doy gracias a la la niña que fue salvaje y que ni la vergüenza la pudo domesticar”, se lee en el posteo de la presentadora huilense.

¿En qué se gastará el dinero del premio?

A través de una dinámica en redes sociales, Carla Giraldo abrió un espacio de preguntas con sus seguidores sobre las relaciones con los otros concursantes de ‘MasterChef Celebrity’ y lo más importante, qué haría con el dinero del pre

Ante las preguntas de “¿qué harás si ganas?” y “¿compartirías el premio con las cuatro babys?”, la actriz fue contundente y aseguró que no tiene por qué entregar parte del dinero si llegara a ganar: “Yo no voy a compartir nada. Yo comparto mis alegrías con ellas, pero mi premio no. Aquí entré sola y me voy sola”.

Sin embargo, dejó en claro que el dinero no va a superar las amistades que logró encontrar en el programa y que son más importantes esas personas que el resto de situaciones.

“Un premio no vale más que un amigo, así que mis amigos seguirán siendo mis amigos porque entre más amigos, más claridad. La plata si me la gano es mía”, añadió.