Presentadora de CityTV denunció intento de secuestro en un taxi: “no sé si querían violarme o robarme”

Un verdadero susto se llevó Gabriela Cárdenas, periodista reconocida por presentar el espacio informativo de CityTV durante los fines de semana, al tomar un servicio de taxi en la popular ‘Zona T’ de Bogotá, durante la madrugada de este domingo

De acuerdo con lo expuesto por la joven comunicadora a través de su cuenta en Twitter, aunque normalmente usa las plataformas digitales para transportarse por la ciudad, al no encontrar conductor en ningún aplicativo, optó por tomar un vehículo en la calle.

“Nunca tomo un taxi en la calle, siempre lo hago por aplicación…pero hoy cometí el peor error del mundo. Me subí a un taxi en la zona T porque llevaba casi media hora pidiendo uno, ninguno llegaba y ya me quería ir. Sentí que algo podía salir mal pero no hice caso. El taxista era un muchacho de unos 23 años, le subió a la música y comenzó la carrera”, escribió por medio de un hilo en la red social.