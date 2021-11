Falleció motociclista atropellado por un sargento de la Policía en Melgar, Tolima

Este 1 de noviembre se conoció la muerte de José Narvay Sánchez Herrera de 48 años, luego de que fuera atropellado junto a otras tres personas por el vehículo que manejaba el sargento de la policía de Girardot, Luis Fernando Tarazona Bernal, de Melgar Tolima, el pasado 25 de octubre y quien, además, trató de escapar del lugar.

Herrera permanecía en la clínica Dumían de Girardot, donde se encontraba en estado de coma, con fracturas en sus costillas, afectaciones en los pulmones y vejiga, por lo que murió a pesar de los cuidados médicos.

Mireya Delgado Medina, compañera sentimental del fallecido, habló con la emisora Blu Radio narró los hechos y dijo que esta tragedia le arrebató de la vida a las personas con las que llevaba más de 10 años de convivencia y con quien tenía tres hijos y criaba dos más.

La familia del hombre fallecido está indignada con las autoridades, pues el sargento Fernando Tarazona fue detenido, pero liberado rápidamente, aunque tendrá que responder en el proceso.

La indignación en la familia de José Narvay es total, toda vez que Luis Fernando Tarazona Bernal fue detenido y dejado a disposición de las autoridades. Una delegada del ente acusador decidió dejarlo en libertad, pero vinculado al proceso.

Sully Yarlorh, hija del hombre fallecido en el accidente publicó en sus redes sociales un sentido mensaje por lo ocurrido:

Como es que una persona de estas sale en libertad por falta de una demanda, demanda que fuimos a colocar con el juzgado 23 y no quisieron recibirla porque no era un intento de homicidio, es decir, en este momento mi padre me falta y él, por tan solo ser policía, se lavó sus manos. Limpio su nombre.