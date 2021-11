Davinson Sánchez tiene nuevo técnico: Antonio Conte confirmado como el nuevo DT del Tottenham

02-11-2021 Fútbol.- Antonio Conte, nuevo entrenador del Tottenham. El Tottenham ha anunciado la contratación como nuevo entrenador de Antonio Conte, que ocupa la vacante dejada por el despedido Nuno Espírito Santo y firma contrato con el club londinense hasta junio de 2023, con una opción de prórroga. DEPORTES TOTTENHAM

No hay discusión, en la Premier League están la gran mayoría de los mejores entrenadores del mundo. Hay grandes estrategas como Guardiola, Tuchel, Klopp y Bielsa, a quienes se les ha sumado otro gran exponente de las pizarras: el italiano Antonio Conte se convirtió en el nuevo DT del Tottenham Hotspur hasta junio de 2023 con opción a extensión, según informó el propio club londinense.

Un día después de despedir a Nuno Espirito Santo, quien en sus 10 partidos en la liga inglesa (17 partidos en total) como DT en los Spurs logró la misma cantidad de victorias y derrotas, se hizo oficial la contratación del DT italiano de 52 años que la pasada temporada fue campeón con el Inter de Milán en la Serie A.

“Estoy extremadamente feliz de volver a entrenar, y de hacerlo en un club de la Premier League que tiene la ambición de volver a ser protagonista”, dijo Conte en un comunicado.

No será la primera experiencia de Antonio Conte en Inglaterra, ya que estuvo a cargo del Chelsea FC hace algunas campañas. En su paso por Stamford Bridge, el DT italiano se consagró campeón de la Premier League 2016/17 y de la FA Cup 2017/18, por lo que ahora buscará revitalizar a un Tottenham que atraviesa una notable crisis deportiva.

Daniel Levy, presidente de los Spurs, quiso contratar a Conte tras el despido a José Mourinho pero no logró seducirlo con un proyecto que tambaleaba por la posible salida de Harry Kane, su mejor jugador y capitán, que había pedido irse. Finalmente Kane se quedó en el norte de Londres pero su frustrado adiós ha afectado a un vestuario que Nuno Espirito Santo no logró potenciar.

El equipo que tiene en sus filas a los argentinos Cuti Romero y Giovanni Lo Celso se encuentra actualmente octavo en la tabla de posiciones de de la Premier League, ha avanzado a cuartos de final de la Copa de la Liga y compite en la fase de grupos de la UEFA Conference League.

“El verano pasado nuestra unión no se concretó porque el final de mi relación con el Inter todavía era demasiado reciente y emocionalmente estaba demasiado involucrado con el final de la temporada, por lo que sentí que aún no era el momento adecuado para volver a ser entrenador. Pero el entusiasmo contagioso y la determinación de Daniel Levy al querer encomendarme esta tarea me emocionaron. Ahora que la oportunidad ha vuelto, he optado por aprovecharla con gran convicción”, confesó Antonio Conte.

Con Nuno Espírito Santo, Davinson Sánchez jugó en 11 partidos en los cuales ganó cinco, empató tres y perdió tres encuentros.

