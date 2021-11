Consejera presidencial de prensa respondió ante el supuesto viaje de la familia de Iván Duque al COP26

Colombia's Prime Minister Ivan Duque speaks during the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, Scotland, Britain, November 2, 2021. Paul Ellis/Pool via REUTERS

Hace unos días se presentó una nueva polémica en el marco del viaje que hizo el presidente Iván Duque a Escocia para asistir a la conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático, porque figuras de la oposición, como el ecologista Juan Pablo Sierra y el activista Adolfo Rivas, difundieron en redes sociales que, supuestamente, al mandatario lo acompañaban, aparte de sus tres hijos y esposa, su hermano, la jefa de Gabinete María Paula Correa y una mujer más, para un total de ocho personas.

Sin embargo, la Consejera Presidencial para la Información y Prensa, Soraya Yanine, respondió al documento en el que se ven los nombres de los posibles asistentes. La comunicadora se dirigió al usuario que publicó la comunicación y lo cuestionó diciendo que estaba difundiendo información no veraz.

“Señor @juanpasierra11 NO es cierto que toda la familia del Presidente @IvanDuque este en Escocia para la #COP26 Cuando quiera con mucho gusto puede verificar la información en la Consejeria de Información y Prensa, antes de hacer una afirmación falsa”, escribió, por lo que recibió una respuesta de vuelta del usuario.

“Consejera, el documento al que hago mención es firmado por el Embajador del Reino Unido en Colombia @Colin_M_R y contiene una lista con la delegación de gobierno, ¿tiene usted una información diferente? Además de decir que es falso lo que digo. Gracias”.

Ante esto, la consejera respondió por última vez reafirmando su posición:

“Una cosa es una ‘acreditación’ de una delegación y otra MUY diferente, es que esas personas hayan viajado. Es importante hacer verificación de datos para no publicar noticias falsas basadas en un papel”. Una de las preguntas que se hicieron los usuarios fue para qué fueron acreditados si no iban a viajar, sin embargo, la funcionaria no respondió más.

El documento

En la comunicación del embajador británico se pueden ver los nombres de la primera dama, María Juliana Ruiz Sandoval; sus hijos Luciana, Matías y Eloísa María Duque Ruiz; Andrés Duque, hermano del Presidente, quien hace parte de la embajada de la Santa Sede, como Tercer Secretario, y María Fernanda Sandoval Ramírez, quien es familiar de la primera dama.

En representación del Gobierno realmente viajaron María Paula Correa, jefe del Gabinete Presidencial, los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa Escaf; Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, y Transporte, Ángela María Orozco. En la comitiva presidencial también viajaron, aunque con agendas propias, los alcaldes de Bogotá, Claudia López, y Manizales, Carlos Mario Marín.

A pesar de la aclaración dada por la Casa de Nariño, aún se puede leer en redes sociales críticas a lo que consideran algunos usuarios el doble discurso del Presidente, quien prometió rebajar los gastos del Estado, pero viajó, gracias a las solicitudes del Embajador Antonio José Ardila, con familiares que nada tienen que ver con los temas de medio ambiente que se tratarán en la cumbre ambiental.

Frente a lo cual Presidencia se ha referido al viaje a través de un comunicado, explicando nuevamente que fue “planeado, transparente, austero y administrado con conformidad con el marco jurídico”. En ese sentido, el Gobierno ha insistido en que los recursos del país se han empleado de manera “honorable, coherente y sin intereses particulares”, con el objetivo, ha dicho, de que los miembros de la delegación de Colombia puedan “desarrollar sus agendas”.

