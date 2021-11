Presidente y otros políticos indignados por supuesta libertad de Garavito: “Es una rata apestosa”

Presidente Iván Duque desde Glasgow

El abusador sexual y asesino de menores más famoso del país, Luis Alfredo Garavito, conocido como “La Bestia”, convocó el rechazo del mundo político por un documento que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario envió a un Juez de Ejecución de Penas para evaluar su eventual libertad.

El presidente Iván Duque, quien promovió desde el Congreso y en su gobierno la inconstitucional cadena perpetua contra violadores de niños, rechazó desde Escocia, donde asiste a la cumbre COP26, la posibilidad de que Garavito recobre la libertad.

“Tengo profunda indignación con esa posibilidad que alguien sugirió de que esa bestia de Garavito saliera de prisión. Ese es un bandido, un delincuente, una rata apestosa que no ha hecho sino producirle daño a niños en nuestro país. El destino de ese delincuente es seguir en la cárcel. El Gobierno nacional ni auspicia ni respalda eso; y que le quede muy claro al señor Garavito que en la cárcel se tendrá que quedar”, señaló el mandatario.

Yohana Jiménez, hija de Gilma Jiménez, y quien ha insistido en instaurar la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños, también rechazó la posibilidad de la libertad del “Monstruo de Génova”, dado el documento que reveló el programa Los Informantes.

“A mí me parece absurdo esto que está pasando. No me cabe en la cabeza que haya interesados, aparte del hampón y su apoderado, que quieran que quede en libertad un hombre como Luis Alfredo Garavito. Estamos hablando de un asqueroso hampón que secuestró, torturó y asesinó a más de 150 niños”, señaló Jiménez a la revista Semana.

La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, quien hace parte de la bancada provida del Congreso, también se pronunció sobre la noticia, haciendo alusión a un proyecto que radicó para “eliminar beneficios” a violadores y asesinos, a lo que reiteró las críticas a la administración de justicia de su partido.

“Lo de Garavito es inconcebible. Un monstruo de tal peligrosidad NO puede salir libre. No puede ser que en Colombia la justicia parezca estar más del lado de los victimarios que de las víctimas, quienes son las que padecen en carne propia los peores vejámenes y aberraciones”, escribió Guerra en Twitter.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, convocó al ministro de Justicia Wilson Ruiz para que intervenga en el trámite judicial e impida la libertad del condenado, pese a que no tendría la competencia para hacerlo si se cumplieran los requisitos.

“Hago un llamado al Ministerio de Justicia, Wilson Ruiz, para que no permita que suceda una infamia como esta. Garavito no merece volver a ver la luz del sol. Su libertad sería una afrenta para familiares de cientos de víctimas y un peligro inminente para niños y niñas”, escribió la congresista en sus redes sociales.

En Inpec también se pronunció, luego de que el programa Los Informantes del canal Caracol revelara el documento que esa entidad remitió a un juez, relacionada con la libertad de Garavito. Asegura que se trata de un informe de procedimiento que se debe realizar con todos los condenados.

El Instituto Penitenciario reiteró que no es el competente para solicitar la libertad de los presos, sino que esa función le corresponde al juez de ejecución de penas, quien debe evaluar el beneficio con base en un documento en el que el Inpec detalla el tiempo de condena y la redención. Ese sería el que remitió a un juez de Valledupar el pasado 14 de mayo.

El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Valledupar negó la libertad para el violador, aunque ya está cerca de cumplir las 3/5 partes de la condena, que paga desde 1999, por la violación y el homicidio de hasta 200 niños en varias ciudades del país.

