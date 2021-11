Armando Benedetti se sigue defendiendo en redes: dice que extinción de dominio es una decisión política: “Vulnera mi presunción de inocencia”

Armando Benedetti confirmó que dio positivo para covid-19. Foto: Twitter @AABenedetti

El senador Armando Benedetti envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández Barbosa, reclamando que en el proceso que lleva el alto tribunal en su contra se están presentado irregularidades a su fuero como congresista y a algunos principios constitucionales.

Denunció que es la primera vez que una magistrada de la Corte compulsa copias para que se adelante una extinción de dominio en contra de los bienes de un senador antes de una sentencia, definición de situación jurídica o decisión de fondo. Además dicen que el proceso busca “reprochar mi conducta en lugar de verificar la procedencia o destinación ilícita de los bienes”.

Benedetti califica la extinción de dominio sobre su apartamento en Bogotá como una afectación “sin un análisis probatorio seguro”. Luego agrega que contrariando las más elementales garantías y principios procesales se toma la decisión sin tener en cuenta las pruebas a su favor, como que, según él, pudo demostrar la procedencia lícita de sus activos.

“La Fiscalía General de la Nación cuestiona la procedencia de los bienes de mi propiedad y afirma irresponsablemente que estos provienen de actividades ilícita, a pesar de que dichas aseveraciones única y exclusivamente se sustentan en una denuncia”.

Benedetti explica que con la extinción de dominio se pueden tomar represalias a su actividad política, teniendo en cuenta su labor. “De tal suerte, se contagia a la administración de justicia impregnándola de un interés más político que jurídico”.

Por último, el senador dice que no pretende sustraerse de la investigación pero sí era necesario para él hacer pública la situación que le está generando daños irreparables tanto patrimonial como moralmente.

“Con decisiones así se atenta contra la dignidad del cargo y de las instituciones, se quiebra la independencia y la autonomía de un funcionario de oposición para que no pueda ejercer las labores que me han sido encomendadas, sin ser afectado por interferencias indebidas provenientes de intereses extra jurídicos”, concluye.

En el tuit escribió que esa decisión es una medida arbitraria “violando la presunción de inocencia. Más que una “medida cautelar”, parece un arma para perseguir a la oposición”.

Envío esta constancia a la @CorteSupremaJ advirtiendo que esta medida arbitraria, excesiva y sin antecedentes le pasa a un senador en ejercicio, sin una condena y violando la presunción de inocencia. Más que una "medida cautelar", parece un arma para perseguir a la oposición.





Recientemente el senador en un acto de protesta y desesperanza por su situación actual, anunció que ya no volverá al Senado. Por medio de su cuenta de Twitter en un corto y contundente mensaje, es 27 de octubre en las horas de la mañana, el representante dio la noticia a sus seguidores y aseguró que esperará que Gustavo Petro decida qué puesto ocupará dentro de la campaña del movimiento.

“Hoy he decidido no aspirar más al Senado. Me aburrí que la justicia sea utilizada por mis enemigos. En la arena política no perdí una. Seguiré apoyando al Pacto Histórico y mi posición en la campaña la escogerá @petrogustavo.”, puntualizo el político.

Por su parte el precandidato presidencial, e pronunció y aseguró que “El Pacto Histórico es una confluencia de fuerzas diferentes que logran construir objetivos comunes hacia una transformación real de Colombia que garantice la convivencia nacional. Benedetti seguirá en el Pacto sin ser candidato y ayudará en este esfuerzo de unidad”.

Respecto a la extinción de dominio, la Fiscalía General de la Nación aseguró que todo se trata de una investigación adelantada en articulación con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que señala que aquel apartamento hace parte de bienes producto “de un presunto incremento patrimonial injustificado por parte del senador Armando Benedetti”.

