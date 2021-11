Alfredo Saade sí estará en el Pacto Histórico y como precandidato presidencial

Alfredo Saade, líder cristiano que el pasado 5 de octubre se salió del Pacto Histórico por las fuertes críticas que recibió de las bases de esa alianza política por sus posturas conservadoras y religiosas, vuelve a entrar y como precandidato presidencial.

En un trino, Gustavo Petro avaló a Saade como precandidato dentro del Pacto Histórico argumentando que él representa un movimiento evangélico progresista.

“Con Alfredo Saade. En nombre del movimiento evangélico progresista decide su inscripción como precandidato presidencial en el.pacto Histórico. Claro que un Pacto es también, con las diferentes creencias religiosas de Colombia”, escribió Petro.

Saade no logró una aceptación amplía en el Pacto Histórico por varias declaraciones que entregó a medios de comunicación. “No matrimonio igualitario. No legalización marihuana. No aborto. Sí familia. Sí a la vida”, le dijo en 2014 el líder cristiano a La Silla Vacía.

Sin embargo, ahora dice tener afinidad con el proyecto que encabeza Petro. “Apoyamos el Pacto Histórico porque creemos que encontramos las propuestas más cercanas a nuestro pensar: la justicia y el desarrollo social. Creemos que es donde cabemos”, le dijo a Semana.

En desarrollo...