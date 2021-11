‘Tu casa, mi cocina’, el programa televisivo que iniciará tras el final de ‘MasterChef’ con Frank Martínez y Christopher Carpentier

Christopher Carpentier y Frank Martínez

Hoy, lunes 1 de noviembre, RCN transmitirá la final del concurso de cocina ‘MasterChef Celebrity’. Frank Martínez, Liss Pereira, Carla Giraldo y Viña Machado se mantienen en la competencia y los cuatro cocinan para llevarse el título del mejor cocinero de esta edición del formato. Siendo el de esta noche el último capítulo del concurso, en canal ya tiene listo el nuevo contenido que entrará a extender el legado del programa que, hasta la noche de este lunes, mantuvo el rating del canal en los primeros lugares de la televisión colombiana. Se trata de ‘Tu casa, mi cocina’, que tendrá la participación de Frank Martínez y Christopher Carpentier.

De acuerdo con la información entregada por el canal, el programa será transmitido en la tarde de los domingos, desde el próximo 21 de noviembre a las 6:00 p.m.. Según la sinopsis que se ofrece del nuevo programa, el chef y el comediante visitarán, cada fin de semana, la casa de un famoso para entrevistarla mientras cocinan un plato en particular. “Frank Martínez y Christopher Carpentier llegarán a darte una mezcla de experiencia e ingenio, de disciplina y un poco de chispa en medio de la cocina de un famoso invitado”, se lee literalmente.

“Con mucha felicidad les cuento de mi nuevo proyecto ‘Tu casa, mi cocina. Estoy tan agradecido con todo Colombia por el cariño que me han demostrado. Con el Canal RCN por confiar en mi y darle esta nueva oportunidad a Frank que no dudo en participar en este proyecto. Espero que les guste ‘Tu casa, mi cocina’ un plato hecho con mucho cariño especialmente para ustedes”, comentó Carpentier en su cuenta de Instagram en una publicación que acompañó con el video del comercial.

A la espera de saber el nombre del ganador de ‘MasterChef Clebrity’, en la noche de este lunes festivo, el canal se encuentra promocionando la llegada del nuevo formato que promete risas y aprendizaje gastronómico. Martínez, de quien se rumora sería el ganador de esta temporada, luego de unas declaraciones entregadas por el chef jurado Jorge Rausch en sus redes sociales, sigue aumentando su repertorio de programas en el canal.

Luego de hacer parte de MasterChef y de ganarse el corazón de los televidentes con su humor, entró a participar en el programa matutino Mañana Express. En una charla con Graciela Torres, conocida en el mundo del espectáculo como ‘La Negra Candela’, a principios del mes de octubre, Martínez comentó que decidió aceptar aquella propuesta laboral en el canal, entre otras cosas, por lealtad, pues la competencia, el Canal Caracol, le habría ofrecido una millonaria cifra para irse con ellos.

“Sí hubo un interés y me pareció lo más derecho estar en RCN. Yo me dediqué a ser comediante por ‘Comediantes de la noche’ y el siguiente brinco fue ‘Masterchef’. Por eso me pareció que lo más correcto era seguir en esta casa y quiero dar todo para que salgamos muy arriba todo”, contestó Frank luego de que fuera cuestionado por otras supuestas propuestas de trabajo que había rechazado.

Según la periodista, que se dedica desde hace varios años al mundo de la farándula y el entretenimiento nacional, y que por estos días está al aire con el programa de chismes ‘El Lavadero 2.0′, el comediante se había negado a participar en otros formatos para aceptar quedarse en esta propuesta del Canal RCN.

Según explicó ‘La Negra Candela’, las ofertas laborales que llegaron a oídos de Frank Martínez eran muy jugosas, incluso, dicen rumores, quienes pretendían contratarlo le aseguraban que le doblarían la cantidad de dinero de su salario para que trabajara con ellos. “Le doblaban el salario sin importar la cantidad”, dijo Torres al preguntarle a Frank sobre ese tema.





