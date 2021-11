Alicia Machado, la ausente en la gran final de Masterchef Celebrity Colombia

Fotos: RCN Televisión

Para la gran final de MasterChef Celebrity Colombia la cocina del programa se llenó con los finalistas, sus familias, los jueces y los exparticipantes del reality. Todos los que estuvieron involucrados en esta temporada asistieron por última vez al set, excepto la Miss Universo venezolana Alicia Machado, quien tuvo varios problemas con otros concursantes. Además, los televidentes tampoco estaban felices con su actitud.

La no participación de Machado en la gala final del reality desató decenas de especulaciones alrededor de los términos en los que quedó la exMiss Universo con el canal RCN. Sin embargo, no hay una comunicación oficial que dé cuenta de si la venezolana fue invitada a la grabación y decidió no participar o si nunca fue convocada.

Es de mencionar que Machado reveló que había sido víctima de malos tratos y hasta xenofobia dentro del reality.

Incluso, según conoció el programa ‘El Godo y La Flaca’, hace un tiempo, la reina de belleza estaría librando una batalla legal contra la cantante Marbelle, quien también participó en esta edición de Masterchef Celebrity Colombia. Esto por cuenta de que la artista la habría llamado proxeneta de forma indirecta.

“Nosotros llamamos a Alicia Machado y a sus representantes, porque estas son unas afirmaciones muy fuertes. La contactamos y su representante nos dijo que no podían dar un comentario al respecto porque las afirmaciones ya estaban en manos de su abogado, que buscan que Marbelle se retracte”, dijo la colombiana Tanya Charry, presentadora del programa.

Todo este escándalo inició cuando Machado, en un live en Instagram y en los comentarios de una publicación, dijo que Claudia Bahamón, presentadora de Masterchef Colombia, y las concursantes Catalina Maya, Marbelle y Carla Giraldo eran “petulantes y xenofóbicas”.

“Gracias a Dios que ya terminó este show, que vergüenza de personas, lamento mucho haber vivido la frustración y sobre todo la xenofobia que se respira en Colombia. Gracias a Dios es una minoría que no debería estar precisamente en la televisión”, señaló la exreina de belleza.

Machado agregó que estaba agradecida con el canal RCN por la oportunidad que le había dado en el programa, pero que al ver los episodios al aire y las declaraciones de sus compañeros sobre ella se daba cuenta de en lo que estaban tratando de convertir el concurso. Luego dirigió sus palabras específicamente a Claudia Bahamón y sus amigas.

“Pena ajena Claudia Bahamón, creo que antes de que fueras una animadora ya estaba yo brillando en otros cielos. Y sí, siempre supe que estaba en un concurso culinario, las que no eran tus amigas las petulantes y xenofóbicas. La vida da muchas vueltas muñequita”, concluyó Machado.

Después de que estos mensajes se hicieran virales, la mayoría de concursantes mencionadas mantuvieron silencio, excepto Marbelle, quien ya es conocida por “no tener pelos en la lengua”. La cantante usó su cuenta de Twitter para lanzar acusaciones muy graves contra Machado.

“Debería confesar también que no fuimos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que ‘no son narcos’, ‘son gente muy bien’”, escribió.

Algunos televidentes del programa han expresado su disgusto con que el programa se esté enfocando en las rencillas personales de los competidores y no en el objetivo del concurso, cocinar.

