La primera mujer trans que cambió de nombre y género en su cédula en Bogotá

Allix es una de las primeras mujeres trans beneficiarias en Bogotá en recibir su documento de identidad con el cambio de nombre y sexo a través del proceso ‘Reafírmate: El Chuchú de la Cédula’, liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social. Se calcula que en este año las personas que han accedido y se beneficiaran con este programa son 170.

“Tenemos muchísima emoción del primer proceso en el Distrito Capital, en el cual Allix tuvo la oportunidad de generar la modificación de los componentes de sexo y nombre en su documento de identificación personal, una felicidad mutua, ella está feliz del proceso y nosotros estamos felices de estar acompañándola. Desde Integración Social reconocemos que este es un derecho”, señaló Juan Andrés Moreno, subdirector para Asuntos LGBTI de Integración Social.

Allix Montoya Bolívar contó al diario El Tiempo, que desde los 10 años estaba segura que se identificaba como mujer, pese a que en su documento aparecía como hombre. “Sentía que Óscar Leonardo Montoya no era yo, pero eso solo lo entendemos las y los trans”, puntualizó.

Además de su documento, su familia, que es muy religiosa, rechazó el hecho de que Allix quisiera comenzar actuar de la forma que mejor se identificaba. Incluso, recordó que cuando fue vestida como mujer al colegio y le informaron a sus padres no lo tomaron de la mejor forma. Además, cuando cumplió los 18 años su madre encontró una foto en la que descubrió que le gustaban los hombres y al creer que todo era porque estaba confundida la mando a un retiro espiritual.

“A los 18 años mi mamá vio unas fotos y se enteró de que a mí me gustaban los hombres. Estaba con mi pareja y le dio superduro. Me llevó a un retiro espiritual, pero eso no iba a cambiar nada yo seguía vistiendo de mujer a escondidas”, relató la mujer y continúo contando que finalmente todo estalló y sus papás la sacaron de la casa “Les dije que yo quería ser una mujer y, bueno, no lo entendieron en ese momento. Fue duro para todos”.

Cuando salió del hogar de sus padres, Allix pasó momento difíciles debido a que no tenía mucho estudio, pues no había terminado tu técnico en contabilidad y finanzas, a esto, se le sumaba que no en todos lados la aceptaban debido a que su documento era muy diferente a como se ve actualmente.

Pese a las dificultades antes de la pandemia había conseguido un trabajo donde era feliz y hacía lo que le gustaba, pues era auxiliar contable, pero tras la crisis se quedo sin trabajo y su única alternativa fue convertirse en modelo webcam.

“Para nosotras no es fácil conseguir un empleo convencional así que me tocó aprender a ser modelo webcam”, aseguró y añadió que “No es lo que deseo hacer. Es un trabajo que tiene altas y bajas, hay quincenas buenas y quincenas malas. Yo lo veo como algo temporal mientras sigo en mi camino”.

Allix no deja su sueño de ser contadora, por lo que cuando se enteró del cambio de documento, se puso muy feliz y de una se acercó a las oficinas para hacer los tramites correspondientes. “Lo que nunca pensé era que fuera a ser la primera porque me explicaron que en esa etapa había un tope como de 170 personas”.

Este paso fue importante para ella, no solo para reafirmar su identidad, sino que le ayudo a fortalecer sus relaciones, por un lado con su pareja; por otro, luego de que salió su documento y su familia se enterará le volvieron a contactar y se reconciliaron.

“Deseo que nos dejen de ver como unas mujeres malas, que nos dejen de ver como una amenaza, que se den la oportunidad de conocernos tal y como somos, que se pongan en nuestros zapatos”, dijo al medio colombiano.





