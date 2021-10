“Para mi, ‘Yo me llamo’ es mi hijo”: Amparo Grisales habló del regreso del reality

Actriz colombina - Amparo Grisales. Foto: @agrisales333

La llegada de ‘Yo me llamo’ a las pantallas de los televidentes a través de la señal de Caracol Telelvisión, tiene pegados a millones de colombianos noche tras noche para ver a los mejores talentos para la imitación de su artista favorito. En entrevista para ‘La Red’, Amparo Grisales contó lo que significa la llegada del rality nuevamente, después de un año tan difícil para muchos.

“‘Yo me llamo’ para mí es un bebé, es mi hijo, porque con el programa yo he aprendido muchísimo. Esta temporada es muy especial por muchas razones, yo me siento muy orgullosa de haber sido parte del embrión cuando nació ‘Yo me llamo’, entonces creo que soy la única que lleva todas las temporadas”, destacó la ‘Diva de Colombia’ para el programa de entretenimiento.

Por otro lado, agradece estar con vida luego de los difíciles momentos que vivió toda la humanidad por cuenta de la pandemia, en donde la incertidumbre se apoderó de millones de personas de no saber qué ocurriría con sus trabajos y con sus vidas.

Sabe, además, que entre muchas personas que ven el programa genera amores y odios por cuenta de su actitud en muchas ocasiones con los jurados y con quienes se presentan, pero ha sabido sortear la situación en repetidas ocasiones.

“Lo único que yo quiero siempre es darles ese gusto y no defraudarlos nunca, por eso trabajo tanto y aunque hay depredadores, son mínimos. Y hay que saber que las redes están llenas de gente muy bella, amorosa, que les gusta mi trabajo y valoran la disciplina y lo que he hecho durante estos 50 años de estar trabajando”, señaló la también actriz para ‘La Red’.

Luego de 7 temporadas, Amparo Grisales se prepara día tras día para que en esta octava temporada demostrar que está capacitada para estar sentada en esa silla como jurado pese, que no es experta musicalmente hablando, debe estudiar para poder juzgar como lo hace.

“Estudio mucho para ‘Yo me llamo’ porque lógicamente uno no conoce a todos los cantantes, pero cuando ya aparecen y se presentan, se estudian los que uno no conoce y estudia cada canción”, y le envió un mensaje a los que creen que no sabe de música, “desde muy pequeña he aprendido, sigo aprendiendo porque soy una melómana imparable y lo que si me pongo es al día porque no a todos nos gustan los mismos géneros”.

Con el pasar del tiempo, la ‘Diva de Colombia’ asegura que ha aprendido cada una de las notas a las que pueden llegar los artistas que se han presentado en el escenario donde se busca el doble perfecto, aprendiendo de cantantes que ella no conocía como los de música popular que han sido los géneros que la han acompañado en el jurado en las últimas temporadas.

“Siempre he tenido a un cantante popular a mi izquierda. Primero tuve a Pipe Bueno, una belleza, ahí empecé a escuchar música popular porque Pipe me parece increíble. Luego me pusieron a Jessi y me gusta porque siempre cambian ese lugar y Yeison, lo había escuchado lógico, él estuvo acompañándonos en varios ‘Yo me llamo’ como invitado especial y lo conocía, entonces he tenido oportunidad de estar en los conciertos tanto de Pipe, como de Yeison y Jessi; fabulosos, increíbles para una rumba de despecho, tomarse unos traguitos”, aseguró Amparo para ‘La Red’.

Viene recargada y se siente muy feliz de poder acompañar a los televidentes una vez más en el reality, asegurando que “estoy sana, estoy viva, estoy feliz, en armonía y creo que lo que uno proyecta al universo, este te lo devuelve en cosas lindas, en lo que te gusta hacer, en trabajos hermosos y vivo muy agradecida con eso”, concluyó para el programa de entretenimiento.

