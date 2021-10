Buena noticia para Superman López: su compatriota Harold Tejada renovó contrato con el Astana / ASTANA PREMIER TECH

Una importante noticia para el ciclismo colombiano se conoció en las últimas horas, pues el equipo Astana-Premier Tech, uno de los más fuertes del pelotón internacional, anunció la renovación del contrato de 4 de sus ciclistas por las próximas dos temporadas. Entre ellos se encuentra el joven colombiano Harold Tejada, quien hace parte de la fila de la escuadra kazaja desde enero del 2020.

El “gregario de oro”, como lo denominaron algunos especializados, hizo su debut este año en el Giro de Italia al ser parte de la fila que envió al ruso Aleksandr Vlasov como líder, así como también trabajó para los españoles Luis León Sánchez y Gorka Izagirre, dos de las fichas más fuertes del equipo.

Tejada, quien completa su segundo año en el ciclismo de élite, quedó en la casilla 36° de la clasificación general y de esta manera hizo su primera aparición en tierras italianas después de su participación en el Tour de Francia y en el Giro Dell ´Emilia del 2020, en donde su trabajo fue determinante para que el ruso Vlasov subiera al podio.

Ante la renovación de su contrato, el nacido en Pitalito, de 24 años, reconoció que la noticia lo motiva para seguir demostrando que tiene todas las capacidades para estar en las carreras más importantes del mundo al lado de los mejores.

“La última temporada no fue la que esperaba por diferentes motivos, la mayoría relacionados con problemas de salud y accidentes. Esperaba un mejor debut en el Giro y un mejor final de temporada con las carreras que me gustan, como Giro dell’Emilia y Lombardia, pero una fuerte caída me obligó a terminar mucho antes de lo que quería. Sin embargo, el nuevo contrato con el equipo me proporciona una motivación e inspiración adicional y estoy agradecido por esta oportunidad”, afirmó el huilense en el comunicado oficial publicado por el Astana.

Así mismo, el pedalista de 24 años manifestó su satisfacción de tener de vuelta en el equipo a su compatriota Miguel Ángel ‘Superman’ López, quien regresa tras pasar una temporada en el Movistar Team y salir por una enorme polémica ocurrida en la Vuelta a España.

“Espero poder retornar al nivel de 2020, cuando tuve una buena temporada y trabajaré al 200% para volver más fuerte. Veo algunos cambios buenos e importantes dentro del equipo y estoy realmente feliz de darle la bienvenida a nuevos corredores, por supuesto, a Miguel Ángel López, quien está de vuelta con nosotros. Tengo muy buenas esperanzas en la nueva temporada y estoy deseando reunirme con el equipo en el primer campo de entrenamiento”, añadió Harold Tejada.

El Astana sabe que tiene que tener gran protagonismo en las tres Grandes Vueltas (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España) y para eso está conformando un equipo con corredores de experiencia que puedan pelear con los grandes capos en las clasificaciones generales. El gerente general del equipo, Alexandr Vinokurov, manifestó que el equipo se está armando para luchar por las grandes competencias del 2022.

“Con los corredores que anunciamos hoy, podemos decir que estamos reuniendo un grupo fuerte y ambicioso, listo para algunos logros importantes en la próxima temporada. Harold es todavía muy joven y si deja atrás todos sus problemas de salud, estoy seguro de que se convertirá en una parte importante de nuestro grupo Grand Tour”, manifestó Vinokurov.

Además de Tejada, los otros tres renovados por Astana son Fabio Felline, Davide Martinelli, Manuele Boaro.

SEGUIR LEYENDO: