La imagen de Salvador con la que Carolina Cruz enterneció en las redes sociales

Foto tomada de Instagram @CarolinaCruzOsorio

A través de las redes sociales, las famosas han dejado ver cómo disfrazaron a sus hijos para la celebración de Halloween que por este puente festivo se tomará, aparte de las plataformas digitales, las calles de las diferentes ciudades del país y los pasillos de los centros comerciales. Este fue el caso de Carolina Cruz, quien no dudó en compartir la tierna imagen de Salvador con el personaje de la famosa frase; “creo que he visto un lindo gatito”.

En el carrete de fotografías, vestido como un tierno Piolín y posando para la cámara, se ve al pequeño Salvador:

Tomada de Instagram @carolinacruzosorio

“Y bueno… Que les puedo decir, tenemos un Piolin en casa, jamás me imagine que este gordo, popochooo, risueño, divinoooooooooo llegaría a hacernos tanto bien 💛💛💛 No veía la hora de subir esta foto, el disfraz más esperado jajajaja eso si, para llegar a esa medio risa pasamos por varios estados jajaja 🤣🤣🤣 algunos decían que mejor de mega mente jajaja pero para mi es mi PIOLIN DE AMOR”, escribió la presentadora para acompañar la imagen de su hijo disfrazado.

La imagen ha causado sensación entre los seguidores de la también empresaria, que en pocas horas de haber sido difundida supera los 166.000 ‘me gusta’ y alcanza los 9.650 comentarios, entre ellos, la declaración de amor por el tierno pajarito amarillo de Gabriela Tafur, Pilar Schmitt, Karoll Marques y María José Barraza.

“Piolín perfecto y amoroso”, “Pollito divino”, “Me lo como a besos”, “No, esto es mucha grosería”, “Me derrito de amor”, “Me lo como a besos es tan tierno y dulce”, “No existe mejor foto que esta, Piolín divino”, “Dios te lo siga bendiciendo, que gordo tan divino”, “Hermoso pero pareciera que no está contento con el disfraz”, “Salvador me derrite amor”, “Creo que he visto un lindo Piolín, muero de amor”, entre otros miles.

Al igual que su pequeño hijo, la presentadora también tomó la decisión de disfrazarse, esta vez como ‘Harley Queen’, pese a que había mencionado que no le gustaba desde que un trauma de su infancia marcó esta fecha.

“Yo estoy nerviosísima porque no me gusta interpretar ningún personaje. Soy pésima para disfrazarme porque cuando pequeñita mi mamá me puso un disfraz de la ‘Pitufina’ y me traumatizó”, señaló la presentadora a través de las historias de Instagram.

Mensaje de motivación para Salvador

A través de sus redes sociales, Carolina Cruz suele mostrar los avances que tiene su pequeño hijo en cuanto a su salud y motricidad, debido al problema que presentó por cuenta de una torticolis que afecta sus músculos, por lo que en el video que publicó se ve cuando ella le da unas palabras de motivación al ver que este intenta moverse del lugar en el que se encuentra recostado.

“¿Qué pasó?”, inicia diciéndole la presentadora al pequeño que intenta darse la vuelta y alcanzar su pecho, haciendo palanca con el saco color naranja que viste la presentadora, mientras continúa diciéndole: “Voltéate, voltéate. Ay no, tú solo puedes, tu puedes, tú todo lo puedes, todo lo puedes que no se te olvide nunca jamás, que tú todo lo puedes mi amor, que nunca se te olvide, okey”.

