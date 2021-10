Nuevo escándalo de indisciplina sacude al Junior de Barranquilla

BOGOTA - COLOMBIA, 23-10-2021: Millonarios F. C. y Atletico Junior durante partido de la fecha 15 por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campin de la ciudad de Bogota. / Millonarios F. C. and Atletico Junior during a match of the 15th date for the BetPlay DIMAYOR II 2021 League played at the Nemesio Camacho El Campin Stadium in Bogota city. / Photos: VizzorImage / Luis Ramirez / Staff.

Medios barranquilleros como Habla Deportes e Informadores ABC dieron a conocer la tensa situación que se vive en el Junior FC por culpa de las conductas indebidas de tres jugadores. El principal protagonista es Walmer Pacheco, quien no fue convocado para el partido ante Deportes Quindío que terminó 0-0 y quien se habría ido a celebrar tras la derrota 4-1 ante Millonarios FC.

A través de un audio entregado a Habla Deportes, una persona que se identifica como taxista asegura que recogió al lateral derecho en estado de embriaguez. El futbolista venía de ser titular en la dolorosa derrotada sufrida en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá.

“Yo recogí al señor Walmer Pacheco borracho (...) Lo llevé y le hice saber que no estaba bien lo que estaban haciendo. El pelado se quedó callado. Me molestó mucho ver un jugador que después de una derrota se ponen a mamar ron”.

Esto hbaría llevado a que Arturo Reyes, DT del Junior FC, no lo tuviera en cuenta para el encuentro ante Deportes Quindío que termino sin goles en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Sin embargo, el ex jugador de La Equidad no sería el único involucrado, el periodista Breinner Arteta dio a conocer que Willer Ditta, quien si jugó ante el ‘cuyabro’ también incumplió con la disciplina del club así como el joven volante Fabián Ángel.

Ditta, defensor central, se pronunció al respecto en su perfil de Instagram desmintiendo la noticia y atacando al periodista, “Tu trabajo es informar, no desinformar, tú a lo tuyo, sin dañar o comprometer mi nombre. Y yo a lo mío que es dedicarme a trabajar por el equipo. Y si eres periodista, como buen profesional, indaga y entonces sí, informa”.

Lo que viene: Junior de Barranquilla recibirá la visita del colero Deportivo Pasto, mientras que Deportes Quindío será local ante Independiente Santa Fe. En cuanto a la tabla: Junior de Barranquilla ocupa el séptimo puesto con 25 puntos y 6 triunfos en el torneo; el empate ubicó a Quindío en la décima casilla con 21 unidades.

