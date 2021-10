Ingrid Betancourt tildó a Gustavo Petro de radical y cuestiona los apoyos al Pacto Histórico

Gustavo Petro confía que Ingrid Betancourt terminará votando por él. Foto: Colprensa

A Ingrid Betancourt no la ha convencido la campaña de Gustavo Petro de cara a las elecciones presidenciales de 2022. No está de acuerdo ni con las propuestas que ha expuesto ni con los apoyos que ha recibido en la coalición del Pacto Histórico. En entrevista con el diario El Espectador, la exsenadora aseguró que el candidato de la Colombia Humana tiene un discurso incendiario y mantiene la polarización.

Betancourt solicitó al Consejo Nacional Electoral que devuelva la personería jurídica a su partido Verde Oxígeno, con el que buscará llegar a la Coalición de la Esperanza. Su propósito, antes de anunciar una aspiración personal, es apoyar la única propuesta que le genera confianza de cara a las elecciones de 2022.

En entrevista con el diario El Espectador, la candidata presidencial del 2002 aseguró que confió en Petro en las pasadas elecciones de 2018, por encima de Iván Duque, porque consideraba que ofrecía más garantías para el Acuerdo de Paz y lo conoce desde hace varios años.

Sin embargo, para estos próximos comicios decidió tomar distancia. “Hoy en día Petro aparece como candidato de una izquierda radicalizada, con varias propuestas que no comparto y con una retórica a veces incendiaria que me aleja”, aseguró en la entrevista.

Betancourt, aseguró, le apuesta a superar la polarización, el odio y “una política empeñada en pasar cuentas de cobros y castigar utilizando el poder del Estado”, por lo que no apoya a Petro. Además, cuestiona el pasado de varios de los nombres que se han sumado a la coalición de la izquierda.

“El otro factor que me preocupa es el hecho de que entre las personas que han llegado a apoyar a Petro hay algunas reconocidas por sus desmanes políticos y su historial de testaferrato y corrupción”, aseguró Betancourt a El Espectador.

No es menor, pues la exsenadora considera que el 90% de la campaña política se define por las acciones, dijo en la entrevista, y el talante se define por las alianzas, los apoyos y si el candidato toma las decisiones por principios o por acomodo.

Tras su ingreso de lleno a la campaña política, Betancourt ha expresado en varias ocasiones su opinión sobre Petro. En entrevista con la revista Semana, aseguró que el actual candidato no es igual al que llegó a segunda vuelta en 2018 y apoyó.

“Hay en su discurso un talante marcadamente revanchista que no comparto. No quiero eso para Colombia, no quiero un cambio destruyendo lo que ya hay, porque lo que hemos logrado, lo hemos construido con mucho esfuerzo. Quiero que seamos capaces de construir sobre lo que existe. Por eso la propuesta política de Petro me parece algo traumática para Colombia”, dijo a ese medio de comunicación.

Sin embargo, dijo en otra entrevista con CM&, que no cree que el candidato proponga un proyecto como el revolucionario venezolano para Colombia y que considera que tiene amplio arraigo social. Lo que le genera desconfianza es es la oposición férrea hacia sus contrarios.

Esa razón, sumada a los apoyos que ha recibido en la coalición de izquierda, hacen perder la coherencia del candidato, según sostiene Betancourt, y eso la aleja a ella y a otras personas que se sienten extrañadas con las acciones de Petro.

Lo que no encuentra en Petro, lo ve en la Coalición de la Esperanza, por lo que ha tomado la decisión de aterrizar con el partido Verde Oxígeno en ese grupo político. Según explicó a El Espectador, podría ser una oportunidad para tener avales sin necesidad de conseguir firmas para su candidatura presidencial. Sin embargo, por ahora, no acepta ni descarta aspirar a un cargo de elección.

