Asesinan a policía en Planeta Rica y algunos aseguran que es parte de un ‘plan pistola’

Este miércoles 27 de octubre, las autoridades reportaron el asesinato de un patrullero de la Policía Nacional en Planeta Rica, Córdoba.

Se trata de Leyder Manjarrez Salas de 36 años. De acuerdo con versiones preliminares, el patrullero fue asesinado cuando adelantaba labores de seguridad en el casco urbano de Planeta Rica, Córdoba.

Manjarrez Salas estaba frente a la estación de Bomberos del municipio cuando fue atacado con arma de fuego. La impactante escena quedó documentada en varias imágenes que se hicieron virales en redes sociales.

“Cuando hacía parte de un grupo de apoyo que velaba por la seguridad de los cordobeses, es vilmente asesinado en #PlanetaRica, nuestro patrullero Leyder Manjarrez Salas quien pertenecía a la #FuerzaDisponible de @PoliciaDECOR. Rechazo rotundo a este hecho que enluta al país”, informó la Policía Nacional a través de su cuenta de Twitter.

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, envió un mensaje de condolencias a los familiares del patrullero.

“#NosDueleATodos la muerte de nuestro uniformado nacido en Moñitos, #Córdoba, con 36 años, 11 de los cuales sirvió a la patria desde @PoliciaColombia. A sus padres, doña Ligia y don Melquiades; sus hermanos y familiares, mi profundo sentimiento de solidaridad y condolencias”.

Además, aseguró que la instrucción es ubicar y dar captura cuanto antes a los responsables de este acto “demencial que nos aflige. En honor al patrullero Manjarrez, y de todos los compañeros policías que han ofrendado su vida, no permitiremos que quede impune”.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, informó sobre un consejo de seguridad que se realizó en el territorio tras el crimen.

“AEstaHora| presido Consejo de Seguridad Extraordinario, con la presencia del alcalde de Planeta Rica, Rubén Dario Tamayo, y la Fuerza Pública, con el propósito de analizar la situación de orden público que se presenta en este municipio, a raíz del asesinato del oficial”, escribió.

Usuarios de Twitter aseguran que se trata de un plan pistola

Según el medio de comunicación local ‘El Heraldo’, Leyder Manjarrez Salas sería oriundo de Moñitos, Córdoba, y al parecer su traslado a Planeta Rica fue hace pocos días. Hasta el momento se desconocen los móviles del homicidio; sin embargo, en redes sociales algunos se atrevieron a asegurar que este crimen se registró en el marco de un supuesto plan pistola.

“Con el dolor del alma, plan pistola en Planeta Rica Cordoba, asesinos de las BACRIM nos asesinaron un policía, era de esperarse la respuesta de los bandidos por la captura de #Otoniel, por favor DISCIPLINA, el plomo esta bajito, queridos héroes cuídense, todos son valiosos”, escribió un usuario de la red social.

“#LoUltimo se activa el plan Pistola en contra de nuestra policía, acaban de asesinar a este agente en el municipio de Planeta Rica. Activen la máxima alerta y no dar papaya”, es otro de los comentarios en las redes sociales.

De otro lado, hubo quienes contradijeron esa versión. Incluso, llegaron a señalar que Otoniel se entregó en vez de ser capturado por las autoridades.

“Lo sucedido en Planeta Rica con Leider Manjarrez, el patrullero de la policía asesinado, no obedece realmente a un plan pistola como lo están haciendo creer. La entrega voluntaria de Otoniel, y que el gobierno diga fue una captura, da motivos para infundir miedo y vender la famosa seguridad, para hacerse elegir de su forma engañosa, haciendo asesinatos sistematizados en contra de los que en algún momento tomaron la decisión de servir al país. Algunos tienen buenos principios y otros no... para no decir que todos los policías son malos”, escribió otro internauta en la plataforma.

