Alcalde de Cartagena cuestionó las funciones de la Procuraduría tras ser llamado a juicio por insultos a concejales

Este martes 26 de octubre, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer la formulación de cargos contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, “por presunta infracción al deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a otros funcionarios públicos”, luego DE que se conocieran unos audios en los que afectó la moral y el buen nombre de los cabildantes.

A través de un comunicado, el ente de control señaló que se emitió un pliego de cargos contra el mandatario, que se refirió en términos desobligantes a un grupo de concejales en la sesión que se adelantó el 13 de abril de 2020.

Luego de que la Procuraduría formulara el pliego de cargos en contra del alcalde, Dau se pronunció y señaló que no le preocupa y que mientras se resuelve, seguirá trabajando para cumplir con sus compromisos antes de terminar sus gobierno.

“A mí eso me tiene sin cuidado, yo tengo que seguir gobernando como si fuera a completar mis cuatro años, porque voy a completa mis cuatro años, y a mí no me van a sacar por mal hablado, yo puedo ser mal hablado, puedo ser peleonero, pero no soy corrupto (…) A mí no me asusta la Procuraduría, él que nada debe nada tema”, manifestó.

El mandatario cuestionó las funciones del ente de control, manifestando irónicamente que, “ahora la Procuraduría es la Policía de la moral, del bien hablar, de lo que no se puede decir”. De igual forma, Dau señaló que como entidad deberían estar pendientes de la corrupción en el país.

“Yo pienso que si a mí me llegan a suspender, Colombia entera se va levantar en contra de Procuraduría, porque en vez de estar pendejeando se hacen los de la vista gorda con la corrupción, eso no puede ser”, sostuvo.

En cuanto a los insultos que lanzó en contra de los concejales, el alcalde de Cartagena explicó que fue debido a los acosos que estaban recibiendo sus funcionarios.

“Estaba muy molesto con el Concejo Distrital que le hacía saboteo a mi administración, le mandaban a mis funcionarios unos formularios de preguntas para debates de páginas y páginas, y ellos iban allá y no les preguntaban nada, entonces los ponían inoficiosamente a que trabajaran más de la mitad del tiempo preparando respuesta (...) Cuando ellos llegaban les quitaban los micrófonos, los trataban como una porquería”, detalló.

De acuerdo con los hechos, el evento sucedió cuando el mandatario se encontraba en una sesión con los concejales de la ciudad, y según consta en varios audios, el alcalde los trató de “truhanes”, “maricas” y “malparidos”, situación que para la Procuraduría fue un contundente abuso de poder, por lo que tuvo que tomar acciones contra el mandatario.

En la comunicación, la Procuraduría señala que Dau habría afectado la dignidad e integridad moral de los concejales, y además, incumplió lo establecido en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, que señala “tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio”.

