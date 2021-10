Deportista olímpico narró su experiencia como víctima de la tragedia ocurrida en el edificio Space

El pasado 12 de octubre se cumplieron ocho años de la tragedia ocurrida en el edificio Space, cuando aquella edificación, ubicada en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, se desplomó, dejando a centenares de familias sin vivienda y a muchos, literalmente en la calle.

Uno de aquellos afectados fue Augusto Castro, mejor conocido como ‘Tin’, deportista de BMX famoso por haber participado en dos ediciones en el ‘Desafío’. En diálogo con ‘La Red’, el paisa relató que perdió muchísimo tras el colapso de la torre 6 el 12 de octubre de 2013 dejando además el trágico saldo de 12 fallecidos. ‘Tin’ describió, desde el lugar que antes estuvo destinado a la construcción de aquella edificación, lo que significaba para él su vivienda y las primeras sensaciones tras la tragedia.

“Aquí en este lote tenía mi primera casa, el apartamento que había soñado, donde había invertido todo lo que había ganado con el deporte, con el bicicross. Yo lo compré -el inmueble- en 2010, prácticamente llevaba tres años viviendo en él, tenía un balcón súper amplio, vista a Medellín, porque este lote está ubicado en una montaña”, relató Castro al magazín de entretenimiento, señalando además que tanto su capital monetario como humano fue invertido en gran medida para la compra y mejoramiento del apartamento, exactamente el 215.

Adicionalmente, el deportista contó en detalle lo que sucedió el día exacto de la catástrofe que fue noticia nacional durante varios días. “Un día estaba haciendo la siesta, y sentí que el edificio empezó a temblar, literalmente, y también escuchaba afuera un ruido muy duro (…) y me levanté al balcón, y vi justamente un camión doble troque descargando unas cajas en el parqueadero. El camión se fue y ese fin de semana aparecieron fallas estructurales”, expresó ‘Tin’; incluso manifestó que en aquel entonces, representantes de la constructora encargada dijeron que no había riesgo de desplome de la edificación, y justo al día siguiente ocurrió el siniestro.

En medio del diálogo, recordó que un amigo suyo se encontraba dentro de el apartamento, y fue él quien le comunicó el desastre y subrayó que ese año sufrió una fuerte crisis económica y mental por la pérdida. Asimismo, señaló que la constructora fue la principal responsable del hecho.

“Ese fue un error netamente de ingeniería de la constructora por querer tener plata, y ellos son quienes debieron haber respondido”, y dijo además que luego del suceso, aquella empresa se declaró en bancarrota y les adjudicaron el lote a los propietarios, quedando con un porcentaje muy mínimo de aquel terreno.

Finalmente, el exconcursante del ‘Desafío’ hizo un llamado a la Alcaldía de Medellín, pues según él, se desconoce por qué el lote no está registrado aún cuando este les fue cedido a quienes vivieron en el edificio Space.

“Nosotros no pedimos que nos paguen porque no hay quién lo haga, pero -queremos- que sí nos registren el lote para poder salir a venderlo porque no tiene problemas de regla, el suelo está perfecto para construir lo que se quiera acá; un edificio, un parque, lo que sea”, concluyó ‘Tin’ quien se destaca por su participación en los juegos olímpicos Beijing 2008.

No solamente él sigue esperando una respuesta digna por parte de las entidades responsables. En total, y de acuerdo con El Tiempo, 13 propietarios no llegaron a acuerdos monetarios al considerar que la cifra ofrecida no era suficiente; entretanto que 18 sí recibieron lo que fue una cuota correspondiente al 40 % del total del valor del inmueble.

A continuación, puede ver la entrevista completa:

