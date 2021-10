Entre palos y patines: la gloriosa lucha del hockey sobre hielo en Colombia

La Selección Colombia de hockey sobre hielo conquistó la medalla de oro en la categoría ‘Mayores D1’ de la LATAM CUP 2021. Foto: TW @FlaPanthers

Sudor, sacrificio y ‘berraquera’. Los colores de la bandera ‘Tricolor’ se pintaron de gloria en las camisetas de la Selección Colombia de hockey sobre hielo. El escenario: la Amerigol LATAM Cup 2021, celebrada entre el 14 y el 17 de octubre en la ciudad de Coral Springs, Florida, Estados Unidos. La conquista fue cuádruple, y la gloria quedó en el recuerdo de los 80 jugadores que triunfaron en territorio norteamericano. El camino apenas comienza.

El hockey sobre hielo en Colombia, para muchos, es desconocido, pero su corta historia ha enseñado la senda de la victoria. La LATAM Cup es un torneo en el cual participan las selecciones que quieren mostrar su talento, con el fin de recibir apoyo de entidades públicas y privadas para el desarrollo de este deporte en sus respectivos países. 500 jugadores, repartidos en 29 equipos, pusieron su talento sobre las pistas del Panthers Ice Den, complejo de entrenamiento de los Florida Panthers de la National Hockey League (NHL).

Allí la labor de Colombia fue, una vez más, para enmarcar. En total, la delegación ‘Tricolor’ compitió en cinco categorías diferentes: Mayores D1 y Sub-16, donde se consiguió la medalla de oro; Femenino y Sub-12, en las cuales se cosechó la presea de plata; y Mayores D2, que finalizó en la séptima posición. “Gracias a todos los que hicieron parte de este proyecto. ¡Vamos por más!”, escribió la Federación Colombiana de Hockey sobre Hielo en sus redes sociales”. ¡Chapeau!

En imagen, la Selección Colombia Femenina, que consiguió una medalla de plata en la LATAM CUP 2021. Foto: Federación Colombiana de Hockey sobre Hielo

EL BROCHE DORADO DE LOS ‘D1′:

La Selección Colombia, en la categoría ‘D1′, cerró la participación en la LATAM Cup el pasado 17 de octubre con otro primer puesto, y se consolidó como un serio oponente a nivel regional. En la fase de grupos, el equipo inició con dos derrotas: primero ante Líbano, que fue una de las escuadras invitadas, por 9-4, y luego a manos de Venezuela (4-3).

La travesía, desde el principio, ya pintaba difícil. Pero en este proceso, como tantos que ha afrontado la ‘Tricolor’, la fortaleza llegó en los momentos de mayor adversidad. “Cuando nos vimos en la posición de quedar eliminados, que nunca se ha visto con este equipo, yo digo, ser colombiano es ser berraco. No he visto unirse a un equipo como este hizo. Ellos me dijeron ‘nosotros no perdemos esto’”, relató emocionado Sam Uisprapassorn, entrenador principal del plantel ‘D1′ y Femenino, en entrevista con Infobae Colombia.

Sam Uisprapassorn, técnico de la Selección Colombia de hockey sobre hielo en las categorías ‘Mayores D1’ y Femenino. Foto: Instagram @coachsam14

El punto de inflexión:

Justamente, Danny Echeverry, capitán y referente del equipo ‘Mayores D1′, recordó los padecimientos tras la derrota frente a Venezuela, que parecía cortar las esperanzas de pelear por un nuevo título. Lejos de sentirse derrotados, relató a este medio, fue la oportunidad para unirse como grupo. “Yo les dije: ‘todo pasa por algo’, esas son cosas del hockey”. [...] A partir de ese momento, ya sabíamos qué teníamos que hacer…”.

De cara a los playoffs, el espíritu y la ambición se impuso: contra Argentina, otro de los conjuntos destacados en Sudamérica, llegó una nueva prueba de fuego: el partido culminó 4-4 luego de los tres tiempos reglamentarios, y se definió con un tanto en el tiempo extra (5-4).

El chip cambió y la jerarquía salió a flote. En los compromisos restantes el combinado ‘Cafetero’ se volvió a medir frente a Líbano, su verdugo en el debut, y lo venció 5-2. La final fue contra Puerto Rico, un oponente poco conocido por la delegación nacional, pero en el cual sacó a relucir su efectividad en el frente de ataque, encabezado por Echeverry y Leo Warner, quienes entregaron un gol y dos asistencias cada uno. Contundente 5-1 y a celebrar.

“Contra Líbano, después del juego con Argentina, nos unimos más. Estos muchachos después de cada juego escalan y escalan. Fue muy especial, creo que es uno de los mejores partidos que hemos jugado, ganarle a un equipo así tan poderoso y que tengan tanta experiencia contra nosotros, que somos colombianos y que somos muy nuevos en el deporte. Si se juega bien, nadie nos puede ganar”, expresó el capitán, quien ya lleva varios años representando al combinado ‘Tricolor’.

Al final de los playoffs, Colombia terminó con tres victorias, en la misma cantidad de encuentros disputados, y se ubicó primero en la clasificación general con seis puntos; Argentina y Líbano cerraron el podio, con dos unidades cada uno. Echeverry, por su parte, terminó con la mayor cantidad de puntos en el torneo con ocho (cinco goles y tres asistencias).

Danny Echeverry, capitán de la Selección Colombia ‘Mayores D1’, terminó la LATAM CUP 2021 con cinco goles y tres asistencias. Foto: Instagram @echeverri10

El trabajo dio sus frutos, y lejos de ser económicos, revalidaron la pasión que se vive al interior de las canchas de hockey. Ese fue el caso del técnico Uisprapassorn. De madre colombiana y papá tailandés; nacido en los Estados Unidos, pero con el corazón ‘Cafetero’: “Yo tengo una pasión por ser colombiano. [...] Yo no llegué a este proyecto para hacer dinero, esto para mí era tener Colombia en mi corazón”, contó.

La Selección Colombia de Mayores D1 ha participado tres veces en la LATAM Cup, siendo la del 2018 la primera versión. Y desde entonces, nunca se bajó del podio: en la edición debut se llevó el primer lugar; para el 2019 culminó segundo, luego de caer en penaltis contra Jamaica; en 2020 no hubo torneo, por cuenta de la pandemia por COVID-19, y ahora, este año, la linda costumbre se repite: campeones.

UNA JOVEN (PERO GLORIOSA) HISTORIA:

El primer capítulo de este libro se escribió casi de forma inesperada. Fue en 2014, cuando el proyecto vio luz: “Un grupo de muchachos que competían en hockey en línea decidieron conformar un equipo para comenzar a asistir a diferentes campeonatos, entre ellos los torneos Panamericanos que se desarrollaban en México”, explicó Daniel Fierro, presidente de la Federación Colombiana de Hockey sobre Hielo.

Sin mayor experiencia, Colombia se alzó en su debut con el tercer puesto del torneo organizado por la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF por sus siglas en inglés). Para la edición siguiente (2015) la rama masculina conquistó el oro; y la femenina, su primera plata. El 2016 trajo consigo la inclusión de Uisprapassorn para hacerse cargo de los planteles.

Primera ‘camada’ de jugadores de la Selección Colombia masculina, que finalizó tercera en el torneo panamericano IIHF 2014. Foto: Federación Colombiana de Hockey sobre Hielo

Según contó, un correo electrónico, y algunos meses de espera, fueron necesarios para formar parte de esa “familia”, como él la llama. “Yo no tenía esperanzas de ver un nivel de juego alto, nunca me imaginaba que eso era lo que iba a encontrar, y eso fue lo que encontré”, apuntó el entrenador. Y esa temporada el equipo masculino retuvo el título en suelo mexicano; por su parte, las mujeres celebraron un tercer puesto en los clasificatorios.

De México a Estados Unidos: llegó la LATAM Cup

El 2018 depararía un nuevo rumbo, el Panamericano dejó de disputarse, y la necesidad de buscar otro certamen era la prioridad. Llegó la oportunidad de la LATAM Cup y, con franqueza, Sam respondió: “Si este torneo no empieza, no creo que hubiéramos visto la selección jugando”.

Las expectativas en este certamen no fueron menores, y lo gloria se volvió a colgar en los uniformes amarillo, azul y rojo: primer puesto en el debut. Ya de cara al 2019, la delegación nacional llevó participantes en cuatro divisiones, previamente mencionadas: dos preseas de plata en el ‘D1′ y Femenino, y un oro en la Sub-16 enmarcaron otra presentación para el recuerdo.

Aunque Colombia llevaba compitiendo durante algunos años, todavía no contaba con una Federación, y fue hasta el 2019 que ese objetivo se pudo concretar. De acuerdo con su presidente, esta ha permitido fomentar y patrocinar la práctica del hockey sobre línea de manera organizada. Sin embargo, en medio de tantas batallas, esta tampoco sería la excepción.

“Para ser una Federación tan joven ya empezamos a recibir apoyo por parte del Ministerio del Deporte. [...] Estamos intentando conseguir diversas fuentes de financiación para que los jugadores no tengan que preocuparse por la inversión, nuestro objetivo es poder ayudarles cada vez más”, se sinceró Fierro al respecto.

Colombia, en su categoría ‘Mayores D1’, debutó y conquistó la LATAM CUP 2018. Foto: Federación Colombiana de Hockey sobre Hielo

¿Cuánto sale del bolsillo de un jugador?

La realidad, por dura que suene, es que no hay suficiente dinero para ejecutar todos los proyectos. Cada jugador, entrenador o miembro que participa, lo hace por mera y sincera pasión por su deporte. Ninguno de ellos recibe un peso por sus gestas: el premio más grande es levantar el título y la satisfacción del trabajo bien hecho.

Para la LATAM Cup 2021, la Federación se ocupó de la preparación de los jugadores ‘Mayores D1’ y Femenino, desde los espacios de entrenamiento, hasta el acompañamiento con profesionales en preparación física, nutrición y psicología deportiva. No obstante, los gastos correspondientes al viaje sí corrían por cuenta de los integrantes.

En el caso de los Mayores D1 y Femenino, la cifra era de, aproximadamente, 1.450 dólares, es decir, unos 5.470.850 pesos colombianos, sin incluir los tiquetes aéreos. Para las demás divisiones (Sub-12, Sub-16 y Mayores D2), la preparación también corría por cuenta propia, razón por la cual el valor ascendía a los $1.525, o, en otras palabras, más de 5 millones 700 mil pesos.

Entre palos y patines, una ‘lucha’ que apenas comienza:

La realidad del hockey sobre hielo en Colombia tiene dos canchas: la primera, y en la cual existe un punto a favor, es que es mejor construir a partir de las victorias. Sin embargo, y esto lleva a lo segundo, la falta de recursos económicos trae consigo llegan otros limitantes.

El más próximo, y que más afecta el rendimiento y la preparación de los jugadores, es que el país no cuenta con una pista de hockey sobre hielo: la que existe, en Bogotá, es de hockey en línea (o roller hockey en inglés). Y la diferencia, como lo menciona Echeverry, “es mucha, de verdad, todo cambia”. La realidad no se pinta de otro color: “Uno puede hacer todo lo posible en línea, pero al llegar al hielo es muy diferente. Es como jugar otro deporte, empezando por las reglas y que es mucho más físico”, apuntó el capitán.

Pero los escenarios deportivos también ‘darían una mano’ en la estructuración de esta disciplina en el futuro: “Realmente, el requisito más importante para participar en unos Olímpicos de Invierno, y el más difícil, es contar con un escenario para la práctica del deporte y contar con una liga. Teniendo los jugadores y los espacios ya lo demás va surgiendo”, aseveró el presidente de la federación.

Bogotá Hockey Center, escenario donde los jugadores pueden practicar hockey en línea, pero no sobre hielo. Foto: Federación Colombiana de Hockey sobre Hielo

Mientras ello no suceda en los próximos años, que podrían ser unos cuantos, el plantel colombiano deberá “volver a la vida normal”, como lo dijo, entre risas, el técnico Sam. Del hockey sobre hielo, al menos para los integrantes de las diferentes selecciones de Colombia, no se puede vivir. Detrás de los logros, existe sacrificio en su más pura esencia, de cada jugador y sus familias.

¿Tanto talento no se podría desperdiciar? Los elementos están a disposición, e incluso, por raro que le pueda sonar, Colombia es potencia de esta disciplina. “A nivel regional, definitivamente. De Centroamérica a Sudamérica no hay problema. Es algo de lo que debemos tener un orgullo muy grande. […] Lo que se ve en Colombia es que los jugadores vienen con mucho talento, entienden el juego. El futuro para esta Selección va a ser algo especial”, apuntó Uisprapassorn.

La lucha apenas comienza. Entre palos y patines, estos equipos colombianos se dan el privilegio de ganar. Detrás de la gloriosa lucha del hockey sobre hielo en el país, existen sueños, deseos y anhelos: algunos de ellos no se han podido cumplir, porque, lastimosamente, la falta de recursos traiciona; pero esa ‘berraquera’, la misma que sirvió para conquistar la LATAM Cup 2021, llevará el destino a un gol decisivo.

SEGUIR LEYENDO: