Mario Hernández habló del salario mínimo y descartó votar por Petro

El reconocido pero también polémico empresario Mario Hernández volvió a ser tema de discusión luego de que planteara lo que para él debería subir el salario mínimo en el 2022, un debate que en las próximas semanas iniciará entre empresarios, las centrales obreras y el Gobierno nacional.

En conversación con Blu Radio, el empresario textil aseguró que los salarios deben subir por encima de la inflación como ocurrió el año pasado, cuando se registró el incremento real más alto en muchas décadas en el país.

“Yo sigo insistiendo que tenemos que subir por encima de la inflación el salario mínimo para que le alcance a la gente. Es lo que hacemos en nuestra empresa, le damos mercados, les pagamos un poco más, la gente de más de tres años tiene vivienda”, sostuvo.

También criticó los altos impuestos, que según él, terminan pagando los productos y no los empresarios.

El empresario aumentará el salario a sus empleados un 9 %, lo que equivale unos $80.000. Actualmente, el salario mínimo en Colombia es de $908.526, por lo que con este aumento cada vez se acerca la cifra del millón de pesos.

“Lo que tenemos es que ser más eficientes, reinventarnos como hemos logrado hacer. Vender lo nuestro, auténtico, ver las fortalezas. Tenemos muchas oportunidades”, dijo el empresario.

Además, añadió: “A nosotros nos ha faltado empresarios. Los impuestos en Colombia suman más o menos un 70 % y en China un 25 %. No tenemos economías de escala, no fabricamos maquinaria en Colombia, nos hemos quedado atrás y se ha vuelto un país importador”.

Votaría por Peñalosa, Fico o Zuluaga

Sobre el tema electoral, el empresario señaló que votaría por Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez o por Óscar Iván Zuluaga y alertó que tienen que estar muy pendientes porque de no unirse podrían perder la Presidencia.

Sobre Gustavo Petro señaló que tiene unas propuestas absurdas y que no está preparado. “Desafortunadamente la gente que no piensa, o le envidia a los ricos. Si no fuera por lo que generamos los ricos, el mundo no existiría”, sostuvo Hernández.

Si Petro gana, el empresario dijo que lo primero que haría sería seguir aportando, porque este es su país. “Si veo que no se puede pues cierro el negocio. En Venezuela tengo 15 tiendas y yo sigo allá. Yo afronto las situaciones”, dijo el empresario.

El empresario insistió en que los demás candidatos deben unirse para vencer a Petro. “Él sacó ocho millones de votos pero para la alcaldía sacó un millón y pico. Entonces, vamos a ver si tiene esos ocho millones de votos”.

“Hay que votar por el mejor. A todos los candidatos los tenemos que analizar muy bien. Si el doctor Petro, si realmente tiene eso de cambiar el país, pues hay que votar por él, porque qué hacemos. Hay que votar por el mejor”, puntualizó.

Sin embargo, reafirmó que para él, la mejor opción es Enrique Peñalosa, porque admira lo que hizo con Bogotá en sus gobiernos.

Hace unos días Mario Hernández estuvo en el centro de la polémica en redes sociale cuando, a través de su cuenta de Twitter, el empresario mostró su inconformidad contra la aerolínea Avianca por un aparente sobrecosto en un tiquete que previamente había adquirido, producto de una falta de atención oportuna por parte de la empresa.

Pero una tuitera le respondió con una queja hacia él y sus productos. “Así me sentí cuando pedí un bolso y una maleta por tu página web y pagué más de un millón y medio de pesos por ambas cosas y cuando me llegaron la etiqueta decía que eran hechos en China. Tan feo que lo estafen a uno, ¿cierto?”.

