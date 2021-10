“La peor cagada de mi vida”: Fredy Guarín habló finalmente sobre el escándalo por violencia doméstica

Los hinchas del equipo bogotano de fútbol, Millonarios, quedaron en conmoción cuando, en abril de este año se conoció el caso de violencia intrafamiliar protagonizado por el exjugador de ese club Fredy Guarín. Tras un duro show mediático, el boyacense rompió el silencio y contó varios detalles de lo que calificó como “la peor cagada” de su vida.

En diálogo con el cantante de música popular Alzate, en un Instagram live, el exjugador del Porto reveló este jueves 21 de octubre que fue muy difícil ser el centro del debate y reconoció que los tragos que se había tomado la noche del lamentable suceso le jugaron una mala pasada.

“Yo no soy así, estaba loco, me había tomado unos tragos. (...) ¿Quién no se ha tomado unos tragos?”, dijo Guarín.