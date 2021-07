CNE convoca audiencia pública por caso de Gustavo Bolívar y vicepresidencia del Senado

Fotos: Colprensa

El pasado 20 de julio en la instalación del Congreso de la República, se eligió a los senadores que conformarán la mesa directiva de esa corporación en este último periodo legislativo que queda antes de las elecciones del 2022. Sin embargo, se armó tremenda polémica por el puesto de la Segunda Vicepresidencia del Senado que le pertenece a los partidos de oposición, tanto así, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estudia la constitucionalidad en esa elección.

Este sábado, el periodista Hollman Morris, reveló varios apartes del auto firmado por el magistrado Luis Guillermo Pérez quien acepta estudiar si se presentó una violación al Estatuto de la Oposición con la elección a ese cargo del senador Iván Name y no de Gustavo Bolívar quien fue el postulado por toda la oposición.

En el texto, el magistrado convoca a una audiencia pública para este martes, 3 de agosto, a la que cita al presidente del Senado, Juan Diego Gómez y al secretario de esa cámara, Gregorio Eljach Pacheco, para que entreguen su testimonio porque se evaluará si hubo o no una violación al estatuto.

Esta decisión se da por una acción de protección de derechos que presentaron varios senadores de la oposición y en la que piden al CNE, posesionar a Gustavo Bolívar como segundo vicepresidente del Senado.

“ORDENAR que se posesione como segundo vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República al senador GUSTAVO BOLIVAR, postulado por unanimidad de las organizaciones declaradas en oposición y electo con 32 votos, en aras de que no se nos cause un perjuicio irremediable o vulnere nuestros derechos fundamentales, mientras se resuelve de fondo la presente acción, teniendo en cuenta que cada día que pasa se ve menoscabado el derecho que nos asiste que tiene un periodo legislativo que inició el 20 de julio de 2021 y va hasta el 20 de junio de 2022″, es la petición de los senadores de oposición.

Auto del CNE

Fue gracias al Estatuto de la Oposición en la mesa directiva sí o sí tiene que estar un representante de la oposición, y en los últimos tres años todo funcionó bien. En el primer año el cargo fue para el Partido Verde con la elección de Angélica Lozano; luego fue el turno para Alexander López Maya por el Polo Democrático; y en 2020, como un hecho histórico, la Segunda Vicepresidencia quedó en manos de la excombatiente de las Farc, Sandra Ramírez.

El turno para este último periodo le correspondía a los Decentes (Colombia Humana) en cabeza del senador Gustavo Bolívar. Ese era el acuerdo político que tenían los partidos de oposición. Pero el día de las votaciones, la mayoría del Senado no apoyó la candidatura de Bolívar, que recibió tan solo los 32 votos de la oposición, incluyendo Partido Verde, mientras que el resto, 66 senadores, votaron en blanco.

Sin consenso, el Partido Verde decidió nominar al senador Iván Name para ocupar ese puesto, lo que provocó una fuerte crisis entre los partidos de oposición que pedían insistir por Bolívar para el cargo, argumentando que no era justo que la representación de la oposición tuviera la venia de los partidos independientes y gobiernistas.

Otro de los argumentos, era que un partido que ya haya ocupado ese cargo no podía volver a postular a menos que se llegara a un consenso. “Eso es ilegal, dice la norma que el partido político que ya haya ocupado la vicepresidencia no puede volver a ocupar si no lo han ocupado ante los demás partidos salvo haya un consenso y aquí no hubo consenso”, dijo Bolívar por el puesto que finalmente quedó en manos nuevamente de los verdes.

