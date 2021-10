Carolina Soto confiesa el peor error que ha cometido como presentadora

Foto tomada de Instagram @CaritoSotoOficial

La vida laboral de la presentadora del programa Día a Día del Canal Caracol empezó en su competencia, el Canal RCN, donde estuvo a cargo de la sección de entretenimiento del informativo.

Fue allí donde ocurrió la particular anécdota que, por una confusión con el guion, la dejó sin ganas de hacer menciones que involucraran números: Soto, haciendo una promoción de automóviles dijo “60 millones de pesos en lugar de decir 6 millones”, recordó en el portal Elempleo.com.

“Para mi era de mucha presión las menciones con cifras porque el cliente está pagando. Uno no se puede equivocar”, contó y asimismo sostuvo:

“Recuerdo que ese día se me iba a salir el corazón porque desde el apuntador me decían: ¡Esa no es la cifra, estás diciendo lo que no es! Y entre más me decían, más patinaba (...) Sufrí mucho. Queda uno medio traumatizado y si eran números y cifras prefería decirle a mi compañera presentadora que las dijera”.

A Carolina Soto le preguntaron por la relación con su esposo porque ya no le vieron su argolla de matrimonio

Recientemente, la también influenciadora decidió responder las preguntas de algunos de sus seguidores mediante una popular dinámica en la que indagaron por diferentes temas. Uno de los que causó curiosidad fue cuando le preguntaron por la convivencia con su esposo, el empresario Germán González.

- “¿Cómo haces para llevar una sana convivencia con tu esposo? Bendiciones”, preguntó el internauta.

“Vean la verdad es que yo creo que como todos tenemos nuestras diferencias, obviamente hay discusiones y demás, pero la verdad yo siento que me la llevo muy bien, hay gente que dice que los polos opuestos se atraen. Para mí eso no, Germán y yo somos muy parecidos y tenemos muchas cosas en común. Yo por ejemplo no podría con una persona que le guste la fiesta, la rumba, que le guste estar en la calle, él es muy hogareño, muy casero, muy familiar y le encanta estar con los niños”, señaló la presentadora.

La publicación fue compartida por portales especializados en rastrear las publicaciones de las celebridades en Instagram y ya alcanzó las 44.000 reproducciones, con más de 250 ‘me gusta’ ya algunos comentarios que destacan la tolerancia que tiene la presentadora con los comportamientos de su esposo.

Otra de las preguntas que le hicieron sus seguidores fue con respecto a su argolla de matrimonio, pues muchos se dieron cuenta que ya no la llevaba en su dedo, a lo que respondió que todo se debía a la inseguridad:

“No, mija, yo prefiero andar con cosas baratas. Por eso todas estas cositas que yo compro así, se las recomiendo porque son baraticas, no me gusta andar con cosas ostentosas que el ladrón vaya a creer que eso cuesta quién sabe cuánto y me atraquen por ahí”, puntualizó Soto a través de sus historias.

La publicación ya superó las 27.000 reproducciones en Instagram y algunos comentarios entre los que destacan:

“Soy exactamente igual, me da terror perder mi argolla la verdad”, “Con esta inseguridad es lo mejor”, “Total, es mejor no dar papaya”, “La mía no la uso sino cuando estoy de aniversario, la dejo guardada en la casa”, “Ella está tirando mensajes a los ladrones para que no la atraquen”, “Con la inseguridad como está mejor lo baratico”, entre otros.

